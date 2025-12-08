Verkeerschaos in Utrecht door viering val Assad-regime; vandaag 1 jaar geleden

In het centrum van Utrecht zijn zondagmiddag verkeersopstoppingen ontstaan doordat groepen Syriërs de straat op gingen om de val van het regime van Bashar al-Assad te vieren. Maandag 8 december is het precies één jaar geleden dat Syrische rebellen de macht in het land overnamen.
Volgens de politie reden zondagmiddag auto’s luid toeterend door de binnenstad, waarbij inzittenden Syrische vlaggen vasthielden. Hierdoor ontstonden opstoppingen in het verkeer en werd de weg soms tijdelijk geblokkeerd. De politie moest ingrijpen om de doorstroming te herstellen.
Een gemeentewoordvoerder laat weten dat er vooraf “kennisgeving is gedaan” van de demonstratie, maar dat de opkomst een stuk groter bleek dan was gemeld. Volgens de woordvoerder droeg dit bij aan de verkeershinder, omdat de gemeente vooraf geen aanleiding zag om straten af te sluiten — iets wat bij grotere demonstraties soms wél gebeurt.
Fractievoorzitter David Bosch van UtrechtNu! wil de ontstane verkeerschaos komende donderdag tijdens de raadsvergadering aankaarten. De partij stelt meerdere meldingen te hebben ontvangen van ondernemers en inwoners over “ernstige overlast” en een binnenstad die “praktisch onbereikbaar” zou zijn geweest. Volgens UtrechtNu! leidde dat op een “belangrijke koopzondag” tot lege winkels.
Op 8 december 2024 verzamelden honderden Syriërs zich op het Domplein. Na bijna een kwart eeuw kwam er een einde aan het bewind van Bashar al-Assad, die na een dertien jaar durende burgeroorlog naar Rusland vluchtte. Rebellen namen sindsdien de leiding in het land over.
Totaal bekrompen reactie van David Bosch van UtrechtNu! (Splinterpartij).
Laten we even de proporties in acht blijven nemen. Het ongerief wat deze volkomen terecht blije Syrische mensen eventueel hebben veroorzaakt valt volkomen in het niet bij de verschrikkingen en de terreurdaden waar het volk van Syrië jarenlang onder geleden heeft. Dat zij het regime van al-Assad van zich af hebben weten te schudden verdient alle sympathie en ons aller warme begrip. Niet zeuren over ‘belangrijke koopzondagen’. Wat een belachelijke kruideniersachtige onzin is dit.
Iets verderop in de stad was er verkeerschaos in de wijde omgeving van een stadion. Foutgepaarkeerde auto’s, Waterlinieweg verstopt, voetgangers op de weg, zwaaien met vlaggen. En dat terwijl er niet eens iets te vieren was. Komen daar ook vragen over?
Ik snap de blijdschap van de Syriers, maar kun je ook niet gewoon zoals iedereen lopend demonstreren ipv van met luid toeterende auto’s de hele tijd door de stad heen crossen? Denk dat je daar sowieso nooit een vergunning voor krijgt omdat zomaar toeteren al niet mag laat staan met auto’s onnodig door de milieuzone karren.
Je kunt je afvragen wat meneer Bosch concreet wil bereiken met zijn vragen in de raadsvergadering. Nóg meer winkelpubliek in een toch al overvolle stad?
Ik hoor UtrechtNu (locale pvv) nooit als het toeterende Nederlanders betreft. Opzichtig hoor!
Gezellig joh! Beetje toeteren en vuurwerk afsteken om de val van een dictator in het Midden-Oosten te vieren.
Dit artikel is echt te mild voor wat er gisteren gebeurde. ‘Verkeerschaos’ dekt de lading niet. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken, ook vlakbij winkelend publiek. Daarnaast heeft het verkeer hier 2,5 uur muurvast gestaan vol toeterende auto’s die maar bleven toeteren. Het was ronduit asociaal gedrag. En ik heb geen politie gezien. Het feit dat er (volgens dit artikel) ook verder niet is ingegrepen door de politie of boetes zijn uitgedeeld vind ik schokkend. Het lijkt mij passend dat hier vragen over gesteld worden en ik hoop dat de volgende keer de politie passend kan reageren. Vooral dat zware vuurwerk was echt schokkend. Ook stond er een paard en wagen vast in de binnenstad die niet goed weg kon. Erg zielig.
Wat word ik blij van alle reacties hierboven behalve die van Margriet. Inlevingsgevoel met een bevolking die jarenlang heeft geleden. Dit stemt me positief.
Ik heb twee verkeersongelukken gezien toen ik vanaf het station naar Karel V liep. Hartstikke gevaarlijk. Volgende keer graag meteen boetes uitdelen. Demonstreren doe je zonder moordwapen (auto).
Continu claxoneren, heel hard rijden, stoppen en vol gas weer optrekken, elkaar inhalen, geen voorrang geven, motoren in de toerenbegrenzers en zo kan ik nog wel even door met wat er hier gebeurde op o.a. de Lange Nieuwstraat, Oudegracht en verbindingsstraatjes ertussen. Niet eventjes, maar urenlang. Schandalig misplaatste en levensgevaarlijke overlast. Helemaal begrijpelijk dat mensen dolblij zijn met hetgeen ze vieren, maar dit sloeg echt he-le-maal nergens op en de manier waarop op deze manier de binnenstad overgenomen werd was schaamteloos en compleet misplaatst en idioot. Volgende hoogtepunt of jubileum niet meer welkom in de Utrechtse binnenstad en de totaal absente Politie mag eens goed reflecteren over hoe hiermee omgegaan is, want met een beetje zichtbaarheid en een paar kleine ingrepen waren de overlast en het eindeloos rondjes rijden ongetwijfeld een stuk minder geweest dan het wetteloze gekkengedrag wat er nu plaatsvond.
Raadslid Bosch raakt kennelijk een gevoelige snaar. De whataboutisms en drogredens vliegen hier door de reactieruimte. Nee, het afsteken van zwaar vuurwerk, luid claxonneren en het hinderen van het verkeer en in gevaar brengen van het winkekend publiek moet allemaal maar kunnen.
En @stadsie wordt meteen weer teleurgesteld in de bekrompenheid van zijn stadsgenoten..
Goed dat ze blij zijn ,ik word ook blij van ze als ze hun land gaan opbouwen.