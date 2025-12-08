Verkeerschaos in Utrecht door viering val Assad-regime; vandaag 1 jaar geleden

In het centrum van Utrecht zijn zondagmiddag verkeersopstoppingen ontstaan doordat groepen Syriërs de straat op gingen om de val van het regime van Bashar al-Assad te vieren. Maandag 8 december is het precies één jaar geleden dat Syrische rebellen de macht in het land overnamen.

Volgens de politie reden zondagmiddag auto’s luid toeterend door de binnenstad, waarbij inzittenden Syrische vlaggen vasthielden. Hierdoor ontstonden opstoppingen in het verkeer en werd de weg soms tijdelijk geblokkeerd. De politie moest ingrijpen om de doorstroming te herstellen.

Een gemeentewoordvoerder laat weten dat er vooraf “kennisgeving is gedaan” van de demonstratie, maar dat de opkomst een stuk groter bleek dan was gemeld. Volgens de woordvoerder droeg dit bij aan de verkeershinder, omdat de gemeente vooraf geen aanleiding zag om straten af te sluiten — iets wat bij grotere demonstraties soms wél gebeurt.

Fractievoorzitter David Bosch van UtrechtNu! wil de ontstane verkeerschaos komende donderdag tijdens de raadsvergadering aankaarten. De partij stelt meerdere meldingen te hebben ontvangen van ondernemers en inwoners over “ernstige overlast” en een binnenstad die “praktisch onbereikbaar” zou zijn geweest. Volgens UtrechtNu! leidde dat op een “belangrijke koopzondag” tot lege winkels.

1 jaar geleden

Op 8 december 2024 verzamelden honderden Syriërs zich op het Domplein. Na bijna een kwart eeuw kwam er een einde aan het bewind van Bashar al-Assad, die na een dertien jaar durende burgeroorlog naar Rusland vluchtte. Rebellen namen sindsdien de leiding in het land over.