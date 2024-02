Verkeershinder door werkzaamheden in 2024: hier in Utrecht kan je beter omrijden

Bewoners en bezoekers van Utrecht moeten ook dit jaar op verschillende plekken in de stad weer omrijden, afstappen of vaart minderen vanwege werkzaamheden. Zo wordt bijvoorbeeld verder gewerkt aan de Westelijke Stadsboulevard, gaat de Van Sijpesteijntunnel een half jaar dicht, gaat de Amsterdamsestraatweg op de schop en lijkt het erop dat de herinrichting van de Socrateslaan na jaren van uitstel dan toch gaat beginnen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat Utrecht de komende jaren te wachten staat. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken neemt de gemeente een aantal maatregelen, zoals het op elkaar afstemmen van de werkzaamheden. “Toch krijgt iedereen, van fietser tot vrachtwagenchauffeur, hiermee te maken.” Hieronder volgen een aantal projecten waaraan dit jaar gewerkt wordt. De projecten zijn ook te bekijken op de interactieve kaart.

Klik op de projecten op de kaart om een uitleg te zien van wat er precies gaat gebeuren. Onder de kaart volgt per project ook de uitleg.



De projecten op een rij

Verder werken aan de Westelijke Stadsboulevard

Al jaren wordt in Utrecht gewerkt aan de weg tussen het 24 Oktoberplein en de Marnixbrug, ook wel bekend als de Westelijke Stadsboulevard. Het hele traject is te zien op de kaart, maar vanaf begin 2024 tot maart 2025 wordt er gewerkt aan de Majellaknoop, het gebied rondom de Thomas à Kempisweg en het kruispunt bij de Vleutenseweg en Spinozaweg. “We veranderen de drukke verkeersweg in een veilige weg met groen en bomen. Een weg voor lokaal verkeer, waar u straks makkelijk en snel kunt oversteken”, aldus de gemeente Utrecht.

Afronden herinrichting Kanaalstraat en beginnen aan de Damstraat

De Damstraat wordt op 26 februari afgesloten voor zowel auto’s als fietsers. In die periode wordt namelijk gewerkt aan het riool onder het kruispunt van de Damstraat en Kanaalstraat. Naar verwachting is de aannemer op 22 maart klaar en daarmee is ook de herinrichting van de Kanaalstraat afgerond. Na de zomer wordt verder gewerkt aan het opnieuw inrichten van de Damstraat. “We maken de Kanaalstraat en de Damstraat leefbaarder en aantrekkelijker. Met meer uitstraling, ruimte voor ontmoeting en meer groen. De straten krijgen een verkeersveilige inrichting. De maximumsnelheid verlagen we naar 30 kilometer per uur.”

Verbreding Van Sijpesteijntunnel

Het water van de Leidse Rijn en de singel wordt in de toekomst met elkaar verbonden. Deze verbinding loopt onder meer langs het Smakkelaarsveld en door de Van Sijpesteijntunnel. Momenteel stroomt er ook al water door de tunnel, maar vanwege de nieuwe verbinding moet dit breder worden gemaakt. Momenteel is ProRail nog aan het werk in de Van Sijpesteijntunnel, maar zodra dit in april wordt afgerond kunnen de plannen voor de verbreding worden gemaakt. Het is dus nog niet helemaal zeker of dat dit jaar wordt uitgevoerd of pas in 2025. Zodra de werkzaamheden starten is al wel duidelijk dat de tunnel ongeveer zes maanden wordt afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Herinrichting Socrateslaan, Jutfaseweg en Europalaan

De Jutfaseweg wordt dit jaar omgebouwd tot fietsstraat, waar de auto te gast is. De maximumsnelheid wordt teruggeschroefd tot 30 kilometer per uur, er komt meer groen aan de zijde van de Vaartsche Rijn en er komt een steiger in het water. Ook de naastgelegen Socrateslaan gaat dit jaar op de schop. Deze straat wordt, net zoals bijvoorbeeld ’t Goylaan, een stadsboulevard. Dat betekent minder ruimte voor auto’s en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Tot slot wordt in dit gebied ook de Europalaan opnieuw ingericht. “We hebben een plan gemaakt om de laan mooier en veiliger te maken”, schrijft de gemeente.

Metamorfose Amsterdamsestraatweg

De meeste lezers weten waarschijnlijk wel dat de Amsterdamsestraatweg een drukke verkeersader is. De straat is zo’n 5 kilometer lang en het deel tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan wordt opnieuw ingericht. De gemeente wil de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verbeteren. Zo komt over bijna de gehele lengte een middenberm van ten minste een meter breed zodat het makkelijker is om de weg over te steken. Ook worden de fietspaden breder en komt er in totaal 2.500 vierkante meter extra groen. Op verschillende pleinen langs de Amsterdamsestraatweg, zoals bijvoorbeeld bij de Herenweg, de watertoren en de Plantage komt ruimte voor terrassen. In het eerste deel van het jaar wordt het werk voorbereid en vanaf juni moet de schop ook daadwerkelijk de grond ingaan.

Aanleg Smakkelaarspark

Grenzend aan de Van Sijpesteijntunnel wordt dit jaar begonnen met de aanleg van het Smakkelaarspark. Dit is een van de laatste grote projecten rond station Utrecht Centraal aan de kant van de binnenstad. De nieuwe naam van het Smakkelaarsveld is misschien enigszins misleidend, want naast een park komen er ook een aantal gebouwen, waarvan de eerste woningen dit jaar in de verkoop zijn gegaan. Fietsers en voetgangers hoeven vanwege deze werkzaamheden niet om te rijden, maar het openbaar vervoer, zoals de bussen en trams, ondervinden wel hinder. “We zijn in overleg met de provincie om afspraken te maken over benodigde maatregelen”, aldus de gemeente.

Nieuw riool onder kruising Haverstraat- Springweg

Fietsers, voetgangers en auto’s kunnen tot ongeveer eind mei het kruispunt bij de Haverstraat en Springweg in het centrum van Utrecht niet passeren. In deze periode wordt het riool vervangen. Tegelijkertijd vervangt Eneco de stadswarmteleidingen en Vitens voert onderhoud uit aan de waterleidingen in de straat. De gemeente houdt bij de planning echter een slag om de arm. Eerder werd tijdens werkzaamheden aan de Haverstraat namelijk een spookkelder gevonden. Vanwege de kans op nog meer archeologische vondsten of andere onverwachte zaken, kan het werk langer duren.

Knip Catharijnesingel

Om te voorkomen dat auto’s via de Catharijnesingel vanaf de Bleekstraat naar Paardenveld rijden, komt er ongeveer ter hoogte van de Sint Martinusbrug een knip. Zowel de werkzaamheden als de nieuwe inrichting zullen grote gevolgen hebben voor het verkeer rondom de Utrechtse binnenstad omdat doorgaand verkeer via deze route straks niet meer mogelijk is. De binnenstad en Hoog Catharijne blijven volgens de gemeente goed bereikbaar voor bestemmingsverkeer.