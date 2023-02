Verkeershinder in 2023: hier in Utrecht kun je beter omrijden

Wie zich regelmatig door Utrecht verplaatst weet het: er wordt altijd wel ergens aan de weg gewerkt. Ook de komende twee jaar staan er weer een hoop werkzaamheden op de planning. De gemeente heeft een overzicht gemaakt van de plekken waar je komende tijd vertraging oploopt en komt ook met een nieuwe werkwijze om ervoor te zorgen dat de stad beter bereikbaar blijft tijdens werkzaamheden. Onder meer het aanstellen van een ‘stedelijke bereikbaarheidsregisseur’ moet daarbij gaan helpen.

Bekijk op de kaart hieronder waar in 2023 werkzaamheden zijn. Klik op de streepjes en vlakken om meer informatie over de werkzaamheden te zien.



Groei van de stad

De groei van Utrecht heeft invloed op vrijwel alles en dus ook op werkzaamheden. Bij binnenstedelijk bouwen, zoals gebeurt in onder meer de Merwedekanaalzone, Beurskwartier en de Cartesiusdriehoek komt ook de aanleg van nieuwe verbindingen kijken. Het kan dan gaan om ov-verbindingen, maar ook om fietsverbindingen. Deze investeringen gaan niet zonder hinder voor verkeer en inwoners, legt de gemeente uit. “Vooral de uitvoering van de grote OV-projecten kan betekenen dat belangrijke vervoersassen voor lange tijd niet of gedeeltelijk beschikbaar zijn. Als gemeente beperken we de hinder zoveel mogelijk. Dit doen we onder meer door te zorgen dat fietsers en voetgangers zoveel mogelijk een doorgaande route houden.”

De gemeente hoopt inwoners dan ook nu weer te stimuleren om vaker de (deel)fiets te nemen of te gaan lopen. Verder worden werkzaamheden uitgevoerd volgens veertien bereikbaarheidsprincipes. Zo moeten werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd worden, zodat een straat maar één keer dicht hoeft, en wordt er niet tegelijkertijd gewerkt op hoofdroutes die parallel aan elkaar lopen. Ook mogen omleidingsroutes van projecten in uitvoering elkaar niet overlappen en wordt op maximaal één autoroute richting de binnenstad tegelijkertijd gewerkt. De gemeente benadrukt wel dat er ‘goede redenen’ kunnen zijn om van deze principes af te wijken.

Stedelijke bereikbaarheidsregisseur

Om de stad tijdens werkzaamheden en evenementen bereikbaar en leefbaar te houden is door de gemeente een ‘stedelijke bereikbaarheidsregisseur’ aangesteld. Die is verantwoordelijk voor het grip houden op de planning en de manier waarop verkeer moet worden omgeleid als er werkzaamheden zijn. Ook kijkt deze regisseur of het mogelijk is om werkzaamheden te combineren, zodat een route maar één keer afgesloten hoeft te worden. De regisseur zorgt er dan ook voor dat werkzaamheden, omleidingsroutes en tijdelijke verkeersmaatregelen op elkaar worden afgestemd. Andere grote steden werken al met een bereikbaarheidsregisseur. De gemeente Utrecht gaat over twee jaar evalueren hoe de veertien bereikbaarheidsprincipes en de aanstelling van de bereikbaarheidsregisseur hebben uitgepakt.