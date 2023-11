Verkeershinder rond 24 Oktoberplein in Utrecht vanwege werkzaamheden aan het tramspoor

De oversteek over de trambaan op de Overste Den Oudenlaan in Utrecht wordt later deze maand opnieuw ingericht. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het spoor in de bocht van het 24 Oktoberplein. Dit betekent dat trams tijdelijk niet rijden over dit deel en verkeer op omliggende straten wordt omgeleid.

Het spoor van de trambaan in de bocht bij het 24 Oktoberplein wordt tussen 20 november en 1 december vernieuwd. De werkzaamheden gaan continu door en er wordt dus ook in de nacht gewerkt. Hierdoor wordt een deel van de weg afgezet en rijden er bussen tussen de halte CS Jaarbeurszijde en Zuilenstein in Nieuwegein.

Omdat de tram in deze periode toch niet over dit deel van het spoor rijdt, is besloten om ook de oversteek op de Weg der Verenigde Naties aan te pakken. De auto’s die vanaf de Overste Den Oudenlaan richting de ring rijden krijgen straks twee banen in plaats van één.

Vervangend vervoer

Tijdens de werkzaamheden rijdt buslijn 920 vanaf de halte CS Jaarbeurszijde naar halte Zuilenstein. Deze bus rijdt volgens de provincie Utrecht even vaak als de tram.

De rijbaan van de Beneluxlaan is ter hoogte van Admiraal Helfrichlaan in de richting van het centrum afgesloten tijdens het werk. Met verkeersborden wordt de omleiding aangegeven. Ook het fietspad en voetpad zijn richting het centrum afgesloten.

Tot slot is er ook een omleiding voor het autoverkeer vanaf de Overste Den Oudenlaan naar de Ring Utrecht. Dit verkeer wordt omgeleid via de Overste Den Oudenlaan en de Europalaan.