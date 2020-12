Verkeerslicht meet voor het eerst snelheid fietsers in Utrecht

Op de kruising Pythagoraslaan – Archimedeslaan is een verkeerslicht geplaatst dat de snelheid van fietsers meet. Daardoor moeten fietsers sneller groen krijgen.

Het is voor het eerst dat er gebruik wordt gemaakt van een fietsradar bij een verkeerslicht in Utrecht. De fietsradar herkent naderende fietsers en meet het aantal fietsers en hun snelheid. De radar stuurt de ontvangen informatie door naar het verkeerslicht dat op het kruispunt staat, zodat het verkeerslicht eerder op groen gaat of langer op groen blijft.

De test met de radar is een samenwerking tussen Goedopweg en Cycledata, leverancier van de fietsradar, en Monotch, die de koppeling met de ‘Talking Traffic Cloud’ verzorgt.

Gemeente Utrecht programmeert de verkeerslichten. De test heeft als doel om te leren of alles technisch naar behoren werkt, of de fietsmetingen betrouwbaar zijn en wat de effecten zijn op wachttijden voor fietsers en het overige verkeer.