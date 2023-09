Verkeerslichten op de Langerakbaan in Utrecht worden zes maanden lang uitgezet

Op drie kruispunten op de Langerakbaan in Utrecht worden binnenkort de verkeerslichten tijdelijk uitgezet. Tijdens deze proef wordt gekeken of de verkeersveiligheid niet in het geding komt en wanneer dit niet het geval blijkt te zijn worden de verkeerslichten definitief weggehaald. Dit wordt gedaan als voorbereiding op de herinrichting van de weg.

Op 20 september worden de verkeerslichten op de kruisingen met de Houtrakgracht, Klifrakplantsoen en Koldijksterraklaan uitgeschakeld. De eerste drie maanden worden ze op de knipperstand gezet en de overige drie maanden worden de verkeerslichten volledig uitgeschakeld.

De gemeente is van plan deze drie kruisingen opnieuw in te richten. Fietsers op de Langerakbaan krijgen in deze nieuwe situatie voorrang. Ook de wachttijd voor verkeer vanuit de zijstraten, waaronder fietsers en voetgangers, neemt naar verwachting af.

“Om er zeker van te zijn dat de nieuwe inrichting goed werkt, doen we eerst een uitschakelproef met tijdelijke verkeersmaatregelen. […] Tijdens en na afloop van de proef evalueren we de situatie. […] Al deze informatie gebruiken we om te bepalen of het verwijderen van de verkeerslichten in de nieuwe situatie verstandig is.”

Veilig

De proef wordt alleen gestart op plekken waarvan verwacht wordt dat het veilig kan. Zo moet het verkeer goed blijven doorstromen en mag de veiligheid niet in het geding komen. Verkeersspecialisten zullen de verkeerssituatie regelmatig bekijken en de verkeerslichten weer instellen als zich er onverhoopt onveilige situatie voordoen.

De proef loopt van 20 september 2023 tot uiterlijk half februari. Als blijkt dat de verkeerslichten veilig kunnen worden verwijderd, zal er gewerkt gaan worden aan een nieuw ontwerp. Dit wordt dan in overleg met onder meer buurtbewoners gedaan. De start van het werk voor deze eventuele nieuwe inrichting staat gepland in het voorjaar van 2025.