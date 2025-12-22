Verkeerslichten op het 24 Oktoberplein worden vervangen

Op het 24 Oktoberplein vervangt de gemeente Utrecht van 5 januari tot en met 27 februari de stoplichten. De kruising blijft tijdens de wegwerkzaamheden open. Wel worden tijdelijk een aantal rijbanen afgesloten, waardoor extra drukte kan ontstaan. Tram 20 en 21 blijven rijden.

De verkeerslichtinstallatie wordt in twee delen vervangen. Het eerste deel gebeurt tussen 5 januari en 30 januari. Er worden dan onder andere nieuwe kabels gelegd en er komen extra palen en borden. Deze werkzaamheden zijn ter voorbereiding op de tweede fase, van 2 februari tot en met 27 februari. Hierbij worden alle oude stoplichten door nieuwe vervangen.