Verkeerslichten op Langerakbaan in Utrecht verdwijnen na succesvolle proef

De verkeerslichten die nu nog op drie kruispunten op de Langerakbaan staan, verdwijnen straks wanneer de weg opnieuw wordt ingericht. Tussen september en februari stonden de lichten uit en dit heeft niet geleid tot meer verkeer of automobilisten die het gaspedaal verder intrappen. Sterker nog, de gemeente schrijft dat de Langerakbaan het verkeer beter heeft verwerkt in de proefperiode.

Op 20 september werden de verkeerslichten op de kruisingen met de Houtrakgracht, Klifrakplantsoen en Koldijksterraklaan uitgeschakeld. De eerste drie maanden werden de lampen op de knipperstand gezet en de overige drie maanden werden ze volledig uitgeschakeld. Dit werd gedaan omdat de kruisingen opnieuw worden ingericht en de gemeente wilde weten of de verkeerslichten behouden moesten blijven in de nieuwe situatie.

Veilig

Dit blijkt niet het geval. “Uit de observaties en metingen van de uitschakelproef blijkt dat een nieuwe inrichting van de kruispunten zonder verkeerslichten op een veilige manier mogelijk is, waarbij de weg het verkeer beter verwerkt”, schrijft het college. Zo bleek onder meer dat automobilisten minder lang moesten wachten, het verkeer niet harder is gaan rijden en het aantal auto’s dat over de Langerakbaan rijdt niet is toegenomen.

Ondanks het succes van de proef waren er wel aandachtpunten. Zo stopten bestuurders niet altijd wanneer een voetganger over wilde steken via een zebrapad en ook fietsten veel mensen tegen de richting in. “Beide aandachtspunten nemen we mee in de uitwerking van het ontwerp.”

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie moeten fietsers op de Langerakbaan voorrang krijgen op verkeer vanuit de zijstraten, iets dat tijdens de proef ook al het geval was. Ook worden de opstelstroken voor verkeer dat linksaf wil slaan weggehaald. De ruimte die dit oplevert wordt weer gebruikt om de bushaltes groter te maken.

De kosten van de herinrichting worden deels betaald uit een potje van de provincie Utrecht, waarmee bushaltes toegankelijker gemaakt worden. Als alles volgens planning verloopt beginnen de werkzaamheden in het voorjaar van 2025. Tot die tijd blijven de verkeerslichten uit staan.