Verkeersperikelen op de kaart: waar in Utrecht kun je dit jaar beter omrijden?

In Utrecht wordt continu gebouwd, verbouwd en heringericht. Dat zorgt uiteindelijk vaak voor een verbetering, maar tijdens de werkzaamheden zelf voor hinder. De gemeente stemt de werkzaamheden zoveel mogelijk op elkaar af om overlast te beperken, maar ‘toch krijgt iedereen, van fietser tot vrachtwagenchauffeur, hiermee te maken’. Ook in 2022 is dat weer het geval. Waar kunnen we dit jaar beter omrijden?

Klik op de in rood aangegeven wegen en gebieden om te zien wat de werkzaamheden inhouden en wanneer ze bezig zijn.

