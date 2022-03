Verkiezingen Utrecht: wat is de rol van kunst en cultuur in Utrecht en in hoeverre moet de sector gesteund worden?

Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en mag er weer gestemd worden voor een nieuwe Utrechtse gemeenteraad. Deze week laten de lokale politieke partijen laten horen waar zij voor staan.

Op DUIC.nl zijn zo’n tienduizend stemmen uitgebracht op de poll ‘Poll gemeenteraadsverkiezingen 2022: wat vind jij belangrijk in Utrecht?’ In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Dit keer het thema ‘cultuur’. De vraag die we aan de politieke partijen voorlegden, luidt: “Wat is de rol van kunst en cultuur in Utrecht en in hoeverre moet de sector gesteund worden?”

BIJ1

Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor mens en stad. BIJ1 wil dat alle inwoners kunnen bijdragen en geïnspireerd kunnen raken door creatieve uitingen en belevingen in de stad.

BIJ1 stelt zich een gemeente voor waarin opkomende, jonge kunstenaars en artiesten worden gezien en gesteund als smaakmakers van de toekomst. De financiële ondersteuning voor zowel gevestigde als nieuwe culturele initiatieven moet evenredig zijn.

Voor BIJ1 is het belangrijk dat de kunstsector dekoloniseert, de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden verbeteren en er meer ruimte wordt gemaakt voor ondervertegenwoordigde stemmen.

CDA

Cultuur geeft kleur aan het leven. Door kunst kunnen we onze creativiteit uiten en komen we in aanraking met andere perspectieven. De coronacrisis heeft voor veel ondernemers grote gevolgen gehad, waaronder de cultuursector en de evenementensector. Het CDA wil zich inzetten voor een herstelplan in de komende vier jaar. De gemeente moet een solidariteitsfonds introduceren, waarbij ondernemers elkaar kunnen ondersteunen. En (betaalbare) ruimte voor culturele broedplaatsen, creatieve makers en kunstenaars.

Culturele verenigingen verdienen onze grootste aandacht (amateurkunst). We investeren in een divers aanbod dat dichtbij mensen staat, in hun eigen buurt, zoals de wijkcultuurhuizen. De verjaardag van Utrecht (900 jaar) is een mooie impuls. De gemeente moet meer aanmoedigen om de U-pas in te zetten voor culturele bezoeken door betere communicatie en een beter en uitgebreider kortingssysteem.

ChristenUnie

Utrecht heeft een veelzijdig en mooi kunst- en cultuuraanbod. In Utrecht werken amateur- en professionele organisaties samen om de Utrechtse cultuursector nog mooier te maken.

De gemeente vervult daarin een belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van de cultuur en het erfgoed.

Wij willen inzetten op laagdrempelige toegang tot al het moois wat de culturele sector te bieden heeft, zodat iedereen mee kan doen. Dit betekent onder andere een goede doorstroom van binnenschoolse cultuureducatie naar buitenschoolse educatie en voldoende kunst- en cultuuraanbod binnen de U-pas.

Subsidies voor grotere instellingen worden regelmatig geëvalueerd: dat een instelling al lange tijd subsidie ontvangt, moet geen automatisme opleveren voor nieuwe verstrekking. Investeren in cultuurgebouwen is soms nodig maar moet kritisch beoordeeld worden op nut, noodzaak en de financiële haalbaarheid en houdbaarheid op lange termijn. De huidige tweejarige regeling voor nieuwe makers blijft bestaan en wordt uitgebreid. Deze regeling is een mooie manier voor nieuwe verfrissende organisaties om een relatie met de gemeente te ontwikkelen

D66

D66 kiest voor een bruisende stad met cultuur voor iedere Utrechter. Want cultuur verrijkt je en culturele makers agenderen, participeren en maken de stad mooier. En na de coronacrisis verdient de culturele sector al helemaal een impuls! Met extra steun kunnen culturele makers de klap van de crisis te boven komen en kunnen alle Utrechters weer optimaal genieten van alles wat onze stad te bieden heeft. D66 zet in op een breed cultureel aanbod en een stabiele culturele sector met financieel perspectief en zekerheid voor wie in de sector werkt.

EenUtrecht

Investeer in cultuur, maar dan vooral in buurtcultuur. Dat verbindt mensen en zorgt voor prettige(re) buurten waar Utrechters met plezier kunnen wonen. Elke buurt (of subwijk) krijgt alle ruimte en benodigd budget om te investeren in buurtcultuur, zoals in buurtverhalen, buurttheater, een mooie aangeklede en fleurige openbare ruimte, muurschilderingen, vaste buurtbanken en (buiten)eettafels. Dus wél extra budget waar nodig voor buurtcultuur, maar niet voor zogenaamde ‘stedelijke cultuur’ waar het grootste deel van de Utrechters geen belangstelling voor heeft of geen toegang toe heeft.

Forum voor Democratie

Wij zijn geen voorstander van cultuursubsidies. Cultuur moet uit de samenleving zelf komen. In beginsel zou de overheid zich daar terughoudend in moeten houden. Wel is het zo dat de cultuursector nu compleet verlinkst is en Nederlandse tradities en uitingen bedreigd worden en een achterstand hebben ten opzichte van de marxistische en de gesubsidieerde ‘woke’ uitingen. Dat kan niet. Dat mag van ons ook niet, want er is niks mis met Nederland, met Nederlands zijn en met onze geschiedenis en tradities. Maar mensen moeten zelf voor hun cultuur opkomen. Dus als er al geld moet gaan naar cultuur dan moet dat gaan naar kunst en cultuur die een achterstand heeft opgelopen door het beleid van links en van ons is, van Nederland.

GroenLinks

Utrecht is een creatieve stad met talentvolle makers. Daar zijn we trots op. Kunst en cultuur zijn van onschatbare waarde voor de stad en het welzijn van haar inwoners. Corona heeft ingrijpende gevolgen gehad, ook voor de culturele sector in Utrecht. We helpen deze herstellen en er sterker uit te komen, door in kunst en cultuur te blijven investeren.

Partij van de Arbeid

Kunst en cultuur is cruciaal voor een fijne stad en de algemene ontwikkeling van jonge Utrechters. Wij steunen de cultuursector daarom gericht na de lastige periode van corona met onder andere steunpakketten. Subsidie voor culturele instellingen wordt zo ingericht dat er een zeer divers aanbod ontstaat waar ook Utrechters met een kleine portemonnee naartoe kunnen. Wij steunen daarnaast de Fair Practice Code voor eerlijke beloning in de culturele sector en willen dat de gemeente het goede voorbeeld hierin geeft. Zo zorg je echt voor cultuur voor iedereen.

Partij voor de Dieren

Een goed cultuurbeleid is van grote waarde voor Utrecht, want kunst en cultuur verrijken het leven en inspireren. Kunst en cultuur zetten aan tot reflectie, maken emoties los, ontroeren en ontregelen. De Partij voor de Dieren wil een structurele verhoging van het cultuurbudget, daarmee kan het aanbod van kunst en cultuur groter worden: meer verschillende activiteiten in meer verschillende wijken en kan de Fair Practice Code voor eerlijke lonen worden nageleefd. De Partij voor de Dieren wil dat bij plannen voor nieuwbouw en herontwikkeling ruimte gereserveerd wordt voor cultuur en dat deze ruimte betaalbaar is voor jong talent, voor makers en voor culturele organisaties. We willen nadrukkelijk de cultuursector betrekken bij maatschappelijke vraagstukken.

Partij voor de Vrijheid

De kunst- en cultuursector moet haar eigen broek ophouden. Die moeten we net zo behandelen als andere ondernemers. Faciliteren, maar niet subsidiëren. Vaak moeten we horen dat iedereen zo snakt naar cultuur in Utrecht, als het zo populair is zou dat gewoon rendabel moeten en kunnen zijn. Wij willen fors bezuinigen op de cultuuruitgaven en maken andere keuzes zoals het afschaffen van de hondenbelasting, meer geld voor een prettige en toegankelijke openbare ruimte of om meer te doen aan de gezondheid en veiligheid in bijvoorbeeld Overvecht en andere wijken.

Piratenpartij Utrecht

Lokale kunst en cultuur zijn van grote waarde. De Piratenpartij is groot voorstander van aandacht hiervoor in lesplannen op scholen en wil dat Utrechtse scholen aandacht besteden aan Utrechtse monumenten, musea en gemeenschappen. Meer kennis over de lokale geschiedenis en kunst zorgt voor een betere binding met onze stad, verbreedt het wereldbeeld en zorgt voor beter wederzijds begrip. Muziek en theater zijn zowel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, als een goede manier van ontspanning voor volwassenen. Door de coronacrisis hebben veel theaters het erg moeilijk, de gemeente Utrecht moet op individueel niveau kijken wat ze kunnen doen om culturele instellingen te ondersteunen.

Socialisten Utrecht

Marktwerking en sponsoring zijn nooit een waarborg voor een kwalitatief en afwisselend aanbod aan cultuuruitingen. Om vermarkting en verschraling tegen te gaan moet de overheid, en specifiek ook de gemeente, toezien op een breed aanbod. Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor iedereen, daarom maken we de gemeentelijke musea en bibliotheken gratis.



De gemeente moet ervoor zorgen dat er meer subsidie vrijkomt voor culturele instanties die hun werknemers en zzp’ers meer willen betalen en betere contracten willen aanbieden. Iedereen heeft recht op cultuureducatie en daarom maken we toegang tot kunst- en cultuuronderwijs goedkoper en stimuleren we kunstzinnige en culturele initiatieven in de wijken.

SP

Wij zijn voor een verschuiving van budget van de grote culturele instellingen naar cultureel aanbod in de wijken. De afbraak van het kunst- en muziekonderwijs moet worden teruggedraaid. Door de gemeente gesubsidieerde musea moeten een dag per week gratis toegankelijk zijn voor U-pas-houders. De gemeente moet blijven investeren in de wijkbibliotheken. Er moet beter gelet worden op het behoud van ons monumentale erfgoed, ook het deel dat in particulier eigendom is.

Stadsbelang Utrecht

Utrecht hoeft geen culturele metropool te worden. Stadsbelang Utrecht kiest voor kunst, die mensen verbindt. Amateurkunst door Utrechters in koren en toneel- en muziekgezelschappen verbindt mensen. Hierop willen wij inzetten. Het aanbod van cultuur in de wijken kan en moet omhoog.

Wij willen dat Utrechters en hun gezinnen een keer per jaar met 50 procent korting naar Tivoli kunnen. Stadsbelang Utrecht maakt zich sterk voor de monumenten in onze stad. De gemeente moet helpen bij de instandhouding ervan.

Student & Starter

Kunst en cultuur zijn essentieel voor de stad. Student & Starter zet in op broedplaatsen voor nieuw talent. We willen ruimte voor kunst en cultuur in de binnenstad, maar zeker ook daarbuiten. Ook bijvoorbeeld op de Uithof, in Overvecht en in Kanaleneiland willen we culturele hotspots. Student & Starter wil culturele evenementen ook faciliteren voor minderheidsgroepen. Bijvoorbeeld als het gaat om religieuze of queer-feesten.

Volt

Volt wil de culturele sector ondersteunen door gericht aan culturele hotspots te werken en ook cultuurmakers te benaderen, zodat ze veel invloed hebben op de ontwikkeling van het gebied. Een voorbeeld is het Werkspoorkwartier. Naast theater en film is hier volop ruimte voor ateliers en festivals. Volt ziet voor een nachtburgemeester een rol in het centrum van Utrecht als spil tussen de culturele sector, horeca en de bewoners.

VVD

Kunst en cultuur hebben een belangrijke rol binnen de stad. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. De afgelopen tijd is gebleken hoe belangrijk cultuur is voor onze samenleving. Het verdient dan ook erkenning en waardering.

We vinden het belangrijk dat cultuurinstellingen die subsidie ontvangen hun aanbod interessant en toegankelijk maken voor een breed publiek. Daarom willen we dat ondernemerschap een belangrijke rol heeft bij het beoordelen van subsidieaanvragen. Een eigen inkomstenstroom is een randvoorwaarde om subsidie te ontvangen. Cultuursubsidie mag nooit zorgen voor oneerlijke concurrentie. De subsidie voor filmtheater ’t Hoogt willen we daarom beëindigen.

(Alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd)

