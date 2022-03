Verkiezingsborden op tal van plekken in Utrecht beklad; D66 doet aangifte

Op tal van plekken in Utrecht, maar ook in omliggende gemeentes, zijn verkiezingsborden beklad met rode verf. D66 heeft aangekondigd aangifte te doen bij de politie. Overigens zijn niet alleen D66-borden besmeurd, ook borden van andere partijen moesten het ontgelden.

Op zich is vandalisme van verkiezingsborden niet nieuw, bij elke stembusgang worden er her en der wel posters van politieke partijen beschadigd. Dit jaar lijkt het echter heel veel te gebeuren. Tal van verkiezingsreclames zijn besmeurd met rode verf.

Lijsttrekker Maarten Koning van D66 Utrecht laat op Twitter weten: “Dit weekend zijn door de hele stad heen verkiezingsborden beklad. Niet alleen borden van D66 werden beklad, vernield of bestickerd. We zijn klaar met dit politiek vandalisme. Daarom doet onze afdelingsvoorzitter morgenochtend aangifte.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.