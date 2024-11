Verkiezingsontbijt in TivoliVredenburg na een hele nacht tv kijken in Utrecht

De verkiezingen in de Verenigde Staten zijn de hele nacht in TivoliVredenburg gevolgd. Terwijl de volgende feesten al worden opgebouwd, zitten om 10 uur ‘s ochtends nog vier politieke junkies voor de tv in het Gegeven Paard. Het ontbijt is Amerikaanse pancakes met bacon en een dikke laag stroop. Hoewel de heren thuis hebben geslapen, was het een korte nacht. “Ik ben om half drie met mijn telefoon in bed in slaap gevallen.”

Op de TV flitst de rood-wit-blauwe tv-studio van CNN voorbij. “Zo’n hele avond naar de uitslagen kijken, het heeft iets”, zegt Ger. “Ook al gebeurt er voor het grootste deel inhoudelijk niet zoveel, de Amerikaanse zenders weten er wel wat van te maken.” Met twee verschillende mensen in beeld, een balk waar steeds iets anders op te lezen is en een teller met het aantal kiesmannen dat Trump en Harris tot nu toe heeft, is er toch naar te kijken.

“Er staat dan ook wel wat op het spel natuurlijk”, zegt Tom. “ Ook daarom kijk je. “De Verenigde Staten is nog altijd het machtigste land ter wereld.” “Maar ook een bananenrepubliek”, voegt Ger toe. Tom is het met hem eens, maar voegt weemoedig toe: “Toch hebben ze heel veel invloed, ook op ons.”

De officiële uitslag is nog niet bekend, maar het moet gek lopen wil Trump niet winnen. “Dat had ik eigenlijk wel verwacht”, zegt Ger. “Overal op de wereld waait een rechtse wind. Het zou raar zijn als dat in Amerika niet zo is.”

De ober zet nog twee borden met glimmende pancakes op tafel. Smaken ze? “Ik heb er eigenlijk een hekel aan”, zegt Jelle. “Het is wel tragisch om ze juist nu te eten. Maar het past ook. Ze zijn lekker smerig, net zoals Amerika. Ze hebben een enorme leegte.”