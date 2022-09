Verkoop bouwboekje Domtoren van Lego groot succes; 900 euro voor restauratie Utrechts icoon

Er zijn de afgelopen paar maanden ruim 1.700 bouwinstructies van de Domtoren van Lego verkocht. De nettowinst van 900 euro die daarmee is opgehaald, is inmiddels geschonken aan Stichting Utrechts EigenDom en zal gebruikt worden voor de restauratie van de Domtoren.

Geïnteresseerden konden vanaf begin juni het bouwboekje kopen in de webshop van DUIC. Na minder dan twee weken was de gehele eerste druk, die bestond uit 1.000 boekjes, al verkocht. Vanwege de immense populariteit werd daarom besloten een tweede druk te bestellen. Ook die werd nagenoeg helemaal verkocht.

Een aantal van de duizenden mensen die aan het bouwen is geslagen, heeft een foto van de Domtoren van Lego naar ons gemaild. Zo hebben we meerdere foto’s ontvangen van mensen en ondanks dat zij hetzelfde boekje gebruikten, zag het icoon van Utrecht er soms toch net even anders uit. Zo had iemand bijvoorbeeld besloten om de Dom te bouwen met allerlei kleurrijke steentjes en een ander had de toren gemaakt met juist donkerkleurige bouwstenen.

Succes

Bij de hele actie zijn natuurlijk kosten gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan de productie van de bouwboekjes en de bezorgkosten. Het nettobedrag dat is opgehaald bedraagt 900 euro en dat is vorige week overgemaakt naar Stichting Utrechts EigenDom.

Initiatiefnemer Joris Daalhuisen, tevens een van de oprichters van DUIC, spreekt van een groot succes. “Ik had niet durven dromen dat de verkoop van de bouwboekjes zo hard zou lopen. Ik denk dat we met de 900 euro een mooi bedrag bij elkaar hebben gebracht voor de restauratie van de Domtoren. Geheel toevallig viert Utrecht dit jaar ook het 900-jarig bestaan. Ik hoop dat Lego dit succes ook meekrijgt en de Domtoren in productie neemt, waardoor nog meer mensen het icoon van Utrecht zelf kunnen bouwen.”

Het bouwboekje van de Domtoren is nog steeds te koop in de webshop van DUIC.