Verlenging van het terrassenseizoen en uitstel betalingen; gemeente Utrecht helpt ondernemers

De gemeente Utrecht gaat bedrijven, ondernemers, zzp’ers en winkeliers in de stad helpen die vanwege de coronacrisis in de problemen komen. Zo wordt gekeken of het terrassenseizoen kan worden verlengd en wordt er coulanter omgesprongen met belastingen.

De maatregelen zijn volgens de gemeente een aanvulling op de regelingen die eerder door het kabinet bekend werden gemaakt. Wethouder Klaas verschuure zegt dat de Utrechtse economie sterk is en tegen een stootje kan. “Maar de coronacrisis treft onze lokale economie in het hart. Deze crisis vraagt om ongekende steunmaatregelen.”

Zo krijgen huurders van panden die in handen zijn van de gemeente uitstel van betaling en worden andere vastgoedeigenaren opgeroepen hetzelfde te doen. Ook wordt er coulant omgesprongen met de betaling van de gemeentelijke belastingen zoals de ozb, toeristenbelasting en waterschapsheffingen.

Bijstand

Zelfstandigen komen eerder in aanmerking voor bijzondere bijstand. Zo wordt er bijvoorbeeld niet meer gekeken naar het inkomen van de partner of het eigen vermogen. Ook wordt de afhandeling van de aanvraag versneld van 13 naar 4 weken. De gemeente hoopt dat er woensdag een vereenvoudigd formulier is waarmee een aanvraag kan worden ingediend.

Veel evenementen zijn vanwege de coronacrisis afgeschaft. De gemeente Utrecht zegt te werken aan een compensatieregeling voor de kosten die de organisatoren al hebben gemaakt. Het gaat dan met name om kleinere en wijkgerichte evenementen.

Terrassenseizoen

Voor hotels wordt de toeristenbelasting aangepast en voor horecaondernemers wordt gekeken of het terrassenseizoen kan worden verlengd tot na september. Winkeliers mogen tot slot zelf bepalen welke openingstijden zij hanteren.

“Met deze maatregelen willen we de Utrechtse ondernemers door de crisis heen helpen. Verder zien we gelukkig ook veel initiatieven in de stad van ondernemers en van inwoners om elkaar te helpen en er het beste van te maken. Dat is heel mooi om te zien”, zegt Verschuure.