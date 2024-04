Verlichting in Leidsche Rijntunnel in Utrecht binnenkort vervangen: drie weekenden ‘grote filekans’

De verlichting in een van de buizen van de Leidsche Rijntunnel op de A2 wordt binnenkort vervangen door duurzame ledverlichting. Volgens Rijkswaterstaat is er tijdens de werkzaamheden grote kans op file. Vanaf vrijdag 3 mei (19.30 uur) tot en met maandag 6 mei (06.00 uur) is een deel van de tunnel in de richting van Amsterdam dicht.

Tijdens de werkzaamheden blijft de rest van de tunnelbuizen open, maar kan er minder verkeer doorheen. Ook wordt de maximum snelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur.

“Voor verkeer vanaf de A12 richting Amsterdam gelden omleidingsroutes”, meldt Rijkswaterstaat. Mensen wordt gevraagd daar ook gebruik van te maken, om zo de kans op files te verkleinen.

Verkeer doseren

De kans is groot dat Rijkswaterstaat het verkeer in de tunnel zal moeten doseren, omdat er volgens de tunnelveiligheidsvoorschriften in de tunnel nooit file mag staan. “Weggebruikers die niet in de file willen staan kunnen daarom beter de omleidingsroute nemen”, aldus Rijkswaterstaat.

Verder vinden werkzaamheden ook in de weekenden van 10 en 24 mei plaats. “Bij alle werkzaamheden blijven drie tunnelbuizen beschikbaar en daarvan is altijd een tunnelbuis in dezelfde rijrichting open.” Eerder dit jaar werd de verlichting in de tunnel richting Den Bosch al vervangen.