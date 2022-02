Vermist meisje (16) uit Utrecht weer terecht

Het 16-jarige meisje uit Utrecht dat sinds 21 januari was vermist is weer terecht. De politie zegt dat ze in goede gezondheid verkeert.

Het 16-jarige meisje uit Utrecht dat sinds 21 januari was vermist is weer terecht. De politie zegt dat ze in goede gezondheid verkeert. Op dinsdag 1 februari werd bekend dat het meisje vermist was. Ze werd het laatst gezien op Amsterdam Centraal. Daarna ontbrak ieder spoor van haar. Het is niet duidelijk waar het minderjarige meisje is geweest ten tijde van haar vermissing. De sinds 21 januari vermiste Szofia uit #Utrecht is weer terecht. In goede gezondheid. Wij willen iedereen bedanken voor het delen van het vermissingsbericht en het uitkijken naar Szofia. — Politie Utrecht (@POL_Utrecht) February 5, 2022

