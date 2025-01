Vermiste Daniela (16) in goede gezondheid aangetroffen

Het vermiste meisje uit Rotterdam is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. De tiener was sinds maandag vermist en zij bevond zich vermoedelijk in de omgeving van het centrum van Utrecht.

Op maandag 13 januari vertrok het meisje uit Rotterdam, haar woonplaats. Op zaterdag liet de politie weten of zoek te zijn naar de tiener, die zich vermoedelijk in omgeving van de Utrechtse binnenstad bevond.



“Daniela (16) is in de nacht van zaterdag op zondag in goede gezondheid aangetroffen en weer thuisgebracht”, schrijft de politiezondag op sociale media. “Bedankt voor het delen van onze berichten en het meedenken en -zoeken.”

Of het meisje in Utrecht is aangetroffen is niet bekend.