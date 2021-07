Vermiste kat Boefje na zeven jaar gemummificeerd teruggevonden in monumentaal pand

In een monumentaal pand in Zeist is een gemummificeerde kat gevonden. Mensen die in het gebouw aan het werk waren belden de Dierenambulance Utrecht, die constateerde dat de kat, Boefje, al sinds 2014 vermist was.

De mensen die in het monumentale pand aan het werk waren, troffen de kat aan bij de schoorsteen. De dierenambulance schrijft op Facebook dat bij werkzaamheden wel vaker een overleden kat wordt gevonden, maar in dit geval was het bijzonder dat het beestje gemummificeerd is.

Medewerkers van de dierenambulance besloten te kijken of de kat gechipt was. Na het lezen met de chipreader bleek dat dat inderdaad het geval was en dat de chip dus nog werkte. Boefje bleek al sinds november 2014 vermist.

De eigenaren van Boefje zijn door de dierenambulance in kennis gesteld van de vondst. Het is niet helemaal duidelijk hoe het kan dat de kat gemummificeerd is. “Hij is gevonden achter een schoorsteen en vermist geraakt in de winter. Wellicht is precies in die periode de kachel veel gebruikt?”, schrijft de Dierenambulance op Facebook.

Moraal

De dierenambulance benadrukt dat het belangrijk is om je kat te chippen. “Moraal van het verhaal: chip uw dier en registreer het goed. Ook in zulke gevallen, kan het uitsluitsel geven. En bent u uw dier kwijt? Weet dat zelfs na 7 jaar het mogelijk is!”

De foto van de gemummificeerde kat staat hieronder. De foto kan als schokkend worden ervaren.