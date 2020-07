Vermiste Utrechtse vrouw (22) in goede gezondheid aangetroffen

De vermiste 22-jarige jongedame uit Utrecht is gevonden. De vrouw verkeert volgens de politie in goede gezondheid.

Ze is tijdens de zoekactie van het Veteranen Search Team aangetroffen. Een tip van een getuige speelde volgens de politie een belangrijke rol.

Zondag werd de tweede zoekactie naar de vermiste Utrechtse gestart. Zo’n 50 mensen van het Veteranen Search Team, dat bestaat uit (oud-)medewerkers van de politie en defensie, ging onder leiding van de politie op zoek in Amelisweerd.

De jongedame was op woensdag 1 juli voor het laatst gezien. Zij is op die dag ontslagen uit de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht. Toen is zij nog even naar haar huis gegaan, maar daarna is ze spoorloos verdwenen.