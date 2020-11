Vermoedelijk 550 Utrechtse gezinnen slachtoffer in toeslagenaffaire

Naar schatting zijn zo’n 550 Utrechtse gezinnen gedupeerd in de zogenoemde toeslagenaffaire. De belastingdienst heeft al 236 van die huishoudens in beeld.

Volgens de belastingdienst zijn zo’n 22.000 Nederlandse gezinnen gedupeerd omdat zij ten onrechte zijn bestempeld als fraudeurs met kinderopvangtoeslag. Vele ouders zijn daardoor in financiële problemen gekomen. Het kabinet heeft inmiddels besloten dat deze gezinnen gecompenseerd moeten worden voor ‘zowel de onterechte terugvorderingen als andere geleden schade’.

PZB

De 236 Utrechtse gezinnen die al in beeld zijn bij de belastingdienst krijgen nu een persoonlijke zaak behandelaar (PZB) toegewezen. “Deze PZB gaat in gesprek met het gezin en onderzoekt welke financiële compensatie kan worden verstrekt en welke hulp er nodig is”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

De gedupeerde gezinnen hebben vaak een jarenlange strijd gevoerd met de belastingdienst. Deze inwoners hebben volgens de gemeente een groot wantrouwen opgebouwd tegen de overheid.

“Om het vertrouwen weer op te bouwen, is het van belang dat we zorgvuldig te werk gaan en adequate ondersteuning bieden die volledig aansluit bij wat de inwoner nodig heeft.”

Loket

Nog niet alle gedupeerden zijn dus in beeld. Om het voor deze gezinnen makkelijk te maken om contact op te nemen, wordt in Utrecht een telefonisch loket geopend.

“Als iemand aangeeft geholpen te willen worden, dan is het van belang dat aansluiting vlot kan plaatsvinden.”