Het politiebureau aan de Kroonstraat, beter bekend als bureau Paardenveld, is vanaf maandag weer 24 uur per dag geopend. Aangifte doen is dan ook weer mogelijk.

Het politiebureau aan de Kroonstaat was sinds juli beperkt geopend vanwege een grote verbouwing. Onder andere het traditionele cellenkantoor, met aparte kamers, is afgebroken en er is een nieuwe entreehal.

Vanaf maandag 10 november 7.00 uur is de publieksruimte weer open als vanouds. “Kom gerust een kijkje nemen!”, schrijft de politie.