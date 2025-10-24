De renovatie van de fietsenstalling aan de Sijpesteijnkade is afgerond. Vanaf maandag 27 oktober kan de vernieuwde fietsenstalling, die direct naast station Utrecht Centraal ligt, weer volop gebruikt worden. Volgens ProRail is de fietsenstalling nu moderner en duurzamer en sluit deze beter aan op de behoeften van de hedendaagse reiziger.
Tijdens de renovatie zijn de stallingsruimtes heringericht. De oude rekken zijn vervangen door uitschuifbare dubbellaags rekken, waardoor de capaciteit van de fietsenstalling sterk is toegenomen. In totaal biedt de stalling nu plek aan 763 fietsplekken, waaronder 34 bakfietsen en 46 kratfietsen.
Digitale capaciteitsaanduiding
Naast de vergrote capaciteit heeft de fietsenstalling ook een verbeterde check-in area, nieuwe ledverlichting en digitale capaciteitsaanduiding gekregen. Door dit digitale systeem wordt het aantal vrije fietsplekken per rij zichtbaar gemaakt in de stalling. Ook op afstand kunnen reizigers via digitale borden van de gemeente zien of er nog plek is in de stalling.
Traktatie
Om de opening van de vernieuwde fietsenstalling te vieren, deelt ProRail op maandagochtend iets lekkers uit aan alle reizigers die hun fiets komen stallen.
