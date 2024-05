Verontwaardiging over verkeersdrukte door werkzaamheden in zuiden van Utrecht; overlast is volgens wethouder ‘niet te voorkomen’

In het zuiden van Utrecht zijn momenteel veel werkzaamheden bezig en dat leidt tot overlast. Onder meer het kruispunt van de Linschotensingel, de ‘t Goylaan en de Koningsweg worden opnieuw ingericht en dan is ook nog de Oranjebrug afgesloten. De fractie van het CDA vraagt zich af waarom al deze werkzaamheden tegelijkertijd gepland zijn en vroeg de wethouder hiernaar.



De afgelopen tijd zijn verschillende wegwerkzaamheden gestart in Utrecht. Het gaat onder meer om de nieuwe inrichting van het kruispunt van de Linschotensingel, ’t Goylaan en de Koningsweg. Daarnaast zijn er werkzaamheden op Rotsoord, is de Tolsteegsingel dicht en is de Oranjebrug sinds enkele weken gesloten voor automobilisten.

Volgens CDA-raadslid Bert van Steeg ontstaat door deze combinatie van werkzaamheden dagelijks een verkeersinfarct rond de ’t Goylaan en omliggende wegen. Ook is de reistijd van inwoners van de wijk behoorlijk langer. De fractie van het CDA vraagt zich daarom af waarom deze werkzaamheden allemaal tegelijkertijd zijn gepland.

In antwoord daarop stelt wethouder Lot van Hooijdonk dat er inderdaad veel gebouwd wordt in het zuiden van Utrecht. “Er gebeurt veel in een groeiende stad als Utrecht, er wordt veel verbouwd. Dat stelt hoge eisen aan tijdelijke verkeersmaatregelen. We hebben dan ook geconstateerd dat het zuiden van Utrecht inderdaad een ingewikkelde puzzel is.’’

Onvoorziene omstandigheden

Een belangrijke spil in de complexe puzzel is de Oranjebrug. Eind vorige maand werd bekend dat de brug maanden dicht moet omdat die niet meer voldoet aan de regelgeving. Een onvoorziene tegenvaller, aldus Van Hooijdonk.

De wethouder onderstreept dat de afsluiting van de Oranjebrug geen gunstige timing is, met de andere werkzaamheden in dit gebied. “We hebben besloten om zo snel mogelijk een tijdelijke oplossing in te passen, zodat die brug weer in gebruik genomen kan worden.” Die tijdelijke oplossing zou ervoor moeten zorgen dat de brug binnen enkele weken weer open kan, in plaats van enkele maanden.

De gemeente is verder onder andere van plan verkeerslichten rondom de werkzaamheden beter in te stellen. Ook willen ze de werkzaamheden aan de Linschotensingel zo snel mogelijk afronden. Dit staat gepland voor medio juni.



‘Onontkoombaar’

Tot slot stelt van Hooijdonk dat verkeershinder in een drukke stad als Utrecht onontkoombaar is. “Uiteindelijk blijft de stad bereikbaar, maar niet zonder overlast.”