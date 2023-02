Veroordeling maar geen straf voor actievoerders die restaurant Bistronome Des Arts in Utrecht bezetten

Zes actievoerders van Active for Justice die op 6 januari het Utrechtse restaurant Bistronome Des Arts bezetten, zijn door de rechter veroordeeld voor lokaalvredebreuk. De rechter vindt dat de actievoerders ‘een grens zijn overgegaan’, maar legt hen geen straf op.

De actievoerders wilden de eigenaar van Bistronome Des Arts dwingen om foie gras van het menu te halen. Foie gras wordt gemaakt van ganzen- en eendenlevers en de productie ervan is verboden in Nederland omdat die dieronvriendelijk is. Het product mag wel geïmporteerd worden. Volgens de actievoerders worden de eenden en ganzen vetgemest door middel van dwangvoeding waardoor hun levers opgezwollen worden zodat het geschikt is voor consumptie.

De activisten stuurden de eigenaar brieven en e-mails en besloten op 6 januari het restaurant te bezetten om af te dwingen dat het restaurant zou stoppen met het serveren van foie gras. Ze gingen op een vrijdagavond het restaurant binnen en scandeerden leuzen. Een aantal activisten maakte zich vast aan het meubilair van het restaurant. De politie maakte uiteindelijk een einde aan de bezetting en arresteerde zeven activisten. Zes personen werden aangehouden voor lokaalvredebreuk, de zevende omdat hij zich niet kon of wilde identificeren.

‘Onacceptabel’

Nu mocht de politierechter zich dus over de zaak buigen. De zes actievoerders die voor moesten komen, zijn tussen de 21 en 37 jaar oud en komen uit Utrecht, Haarlem, Est, Wormerveer en Emmen. Een van hen verklaarde tijdens de zitting het ‘onacceptabel’ te vinden dat foie gras als consumptie in Nederland niet verboden is. Daarom vindt ze dat ze het recht in eigen hand mag nemen. “Op de vraag van de politierechter waarom Active for Justice niet bij de landelijke politiek aanklopt, antwoordt zij dat die procedure te lang duurt”, aldus de rechtbank.

De politierechter noemt het recht om te demonstreren ‘een groot goed’ en erkent dat het veel vrijheid kent. “Maar hier zijn de actievoerders een grens overgegaan”, aldus de rechter. “Door hun aanhouding zijn ze niet belemmerd in hun demonstratierecht. Ze hebben na anderhalf uur demonstreren de keuze gekregen om buiten de demonstratie voort te zetten. Het restaurant is niet een openbare plek en de eigenaresse heeft meerdere keren aan de actievoerders gevraagd om weg te gaan. Ook de politie heeft de actievoerders gevraagd om weg te gaan, en hen zelfs de keuze gegeven: blijf je dan word je gearresteerd.”

Geen straf

De rechter wijst erop dat de eigenaresse van het restaurant belemmerd is in het runnen van haar zaak en dat de actie, hoewel die vreedzaam was, intimiderend was voor de eigenaresse en de gasten. De rechter oordeelt dat alle zes de demonstranten schuldig zijn aan lokaalvredebreuk, maar legt hen geen straf op.

“De politierechter vindt dat een schuldigverklaring zonder strafoplegging een juiste afdoening is van deze zaak. Bij die beslissing houdt de politierechter rekening met de omstandigheden ter plaatse op 6 januari, het feit dat de zes al enkele uren zijn vastgehouden op het politiebureau en is gekeken naar afdoeningen in soortgelijke zaken.”