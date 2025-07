Veroordelingen en vrijspraken in groot onderzoek naar pgb-fraude in Utrecht

De rechtbank Midden-Nederland heeft dinsdag zes personen veroordeeld tot taakstraffen en geldboetes voor hun rol in een grootschalige fraudezaak met persoonsgebonden budgetten (pgb). Zeven andere verdachten zijn vrijgesproken. De uitspraak is een vervolg in de zaak tegen drie broers die jarenlang een malafide zorgorganisatie runden in Utrecht.

In 2019 deed de rechtbank Midden-Nederland uitspraak in een zaak tegen drie broers die een thuiszorgorganisatie runden. Ze dienden declaraties in bij verschillende (zorg)instanties, maar declareerden veel meer zorg dan in werkelijkheid geleverd was. Daar werden zij in 2019 voor veroordeeld.

De organisatie van de broers had meerdere cliënten die gebruikmaakten van zorg. De thuiszorgorganisatie verstuurde valse facturen en declareerde meer geld dan waarvoor zorg was geleverd. De cliënten betaalden de facturen met hun door de overheid toegewezen pgb.

De verdachten in de uitspraken van dinsdag 22 juli waren veelal de familieleden van de mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) ontvingen. Zij werden verdacht van het delen van geld met de zorgorganisatie, doordat er te veel pgb werd gedeclareerd ten opzichte van de zorg die daadwerkelijk werd geleverd.

Misbruik van gemeenschapsgeld

Na een vervolgonderzoek in de administratie van de thuiszorgorganisatie kwamen deze verdachten in beeld. Het geld dat de familieleden ontvingen, hielden ze deels zelf en werd deels gedeeld met de thuiszorgorganisatie.

Bij een deel van de verdachten oordeelde de rechtbank dat zij wisten dat deze manier van handelen fout was. Zij hebben volgens de rechters op ‘grove wijze’ misbruik gemaakt van de pgb-regelgeving. Deze regelgeving is bewust ruimhartig ingericht, zodat degenen die zorg nodig hebben laagdrempelig een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen. De rechtbank neemt het de verdachten kwalijk dat zij op deze manier zijn omgegaan met gemeenschapsgeld.

Veroordelingen en vrijspraken

In zes gevallen heeft de rechtbank geoordeeld dat er sprake is van oplichting in vereniging. Vijf verdachten zijn veroordeeld tot taakstraffen variërend tussen de 40 en 240 uur. Eén van de veroordeelden krijgt geen straf vanwege haar medische toestand. Een andere veroordeelde krijgt naast de taakstraf ook een geldboete van 40.000 euro opgelegd, omdat hij nog niets heeft terugbetaald aan het zorgkantoor.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf rekening gehouden met het feit dat deze zes personen niet degenen zijn die de fraude hebben bedacht. Wel hebben ze hier volgens de rechters een grote rol in gespeeld, waardoor de fraude jarenlang in stand is gebleven.



Bij zeven verdachten kon volgens de rechtbank niet worden aangetoond dat zij bewust de boel hebben opgelicht. Zij zijn daarom vrijgesproken.