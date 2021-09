Verouderde sociale huur op Thomas à Kempisplantsoen vervangen door 350 nieuwe woningen en park

Op het Thomas à Kempisplantsoen komen 350 nieuwe woningen en een nieuw park. De verouderde huurwoningen in het gebied worden gesloopt en vervangen door nieuwe sociale huurwoningen en middenhuur woningen.

Het Thomas à Kempisplantsoen telt nu nog 178 sociale huurwoningen van Mitros en Portaal en er zijn woongroep Majella Wonen, een biljartcafé en een autorijschool gevestigd. Omdat de wijk verouderd is, hebben woningbouwverenigingen Mitros en Portaal samen met de gemeente Utrecht en buurtbewoners een nieuw plan gemaakt. Dat zogenoemde Stedenbouwkundig Programma van Eisen is nu voor iedereen te bekijken via de website van de gemeente.

In totaal komen er ongeveer 350 nieuwe woningen in de wijk, waarvan minimaal 267 sociale huurwoningen en ruimte voor een woongroep. De rest van de huizen die er komen, vallen in de categorie middenhuur. De 178 verouderde huurwoningen die er nu nog staan, worden volgens de nieuwe plannen gesloopt. Verder is er ruimte voor een woongroep en verschillende voorzieningen.

Nieuw park

In de wijk komen niet alleen nieuwe huizen en voorzieningen, maar ook een nieuw park. De Westelijke Stadsboulevard gaat om het Thomas à Kempisplantsoen heen lopen, waardoor de Thomas à Kempisweg niet meer als autoweg gebruikt wordt.

In plaats daarvan komt er een park van 8000 vierkante meter, waar bewoners samen kunnen komen. De gemeente wil met het plan naar eigen zeggen gehoor geven aan ‘zowel de grote vraag naar (sociale) huurwoningen in de stad, als aan de behoefte aan een groene woonomgeving’.

Inspraak

Bewoners kunnen van 6 september tot 4 oktober via de website van de gemeente reageren op het Stedenbouwkundig Programma van Eisen voor het Thomas à Kempisplantsoen. Voor het ontwerp van het park wordt volgend jaar een apart participatietraject gestart.

Na 4 oktober worden het plan en de opmerkingen van bewoners voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad. Als alles volgens plan verloopt, kan in 2022 verder worden gewerkt aan de ontwerpen van de gebouwen en het park. In de tweede helft van 2022 moet de bouw beginnen. De gemeente verwacht dat de woningen en het park in 2025 klaar zijn.