Verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot vanaf 21 april in Utrecht

De verpakkingsvrije online supermarkt Pieter Pot gaat vanwege het coronavirus eerder dan gepland boodschappen bezorgen in Utrecht. Vanaf 21 april kunnen Utrechters boodschappen bij de winkel bestellen.

Pieter Pot levert verpakkingsvrije boodschappen, door de producten in weckpotten te bezorgen. Lege potten worden vervolgens weer meegenomen en gewassen, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt.

Pieter Pot is in 2019 begonnen en opgezet met behulp van crowdfunding. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de vraag naar online supermarkten sterk gegroeid, waardoor Pieter Pot besloten heeft besloten om sneller uit te breiden naar andere Steden.

Zonder moeite

Oprichters Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt wilden een supermarkt met duurzame keuzes, zonder dat het te veel moeite kost. Ze richtten Pieter Pot op om de duurzame keuze makkelijker te maken. “Door te bezorgen, hoeft niemand te sjouwen met potten en is het assortiment veel groter dan in fysieke verpakkingsvrije winkels.”

Mensen kunnen naast hun eigen boodschappen ook een ‘potje support’ bestellen, dat gaat niet naar de klant zelf, maar naar mensen die momenteel wat extra hulp kunnen gebruiken, zoals ouderen, voedselbanken en zorgverleners.