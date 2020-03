Verpleeghuizen dicht voor bezoekers om coronabesmetting te voorkomen

De verpleeghuizen in Utrecht gaan op slot. De minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zei dat de deuren van alle Nederlandse verpleeghuizen zullen sluiten voor bezoekers.

Het besluit om de verpleeghuizen te sluiten is een ingrijpend besluit, maar is nodig om de kwetsbare bewoners te beschermen tegen besmetting van het coronavirus. De vrees is dat mensen die in de verpleeghuizen wonen zullen vereenzamen.

De Jonge neemt de taken van Bruno Bruins over, die uit gezondheidsredenen is gestopt met zijn werkzaamheden.