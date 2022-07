Verpleegkundigen oproepen via de telefoon: binnenkort kan het in UMC Utrecht

Patiënten in het UMC Utrecht kunnen binnenkort verpleegkundigen oproepen via een telefoon. Dat gaat via een speciale zorgtelefoon. Verpleegkundigen hebben straks de beschikking over verschillende apps, waarmee ze ‘beter voorbereid’ moeten zijn op de toekomst.

De zorgtelefoon heeft een spreek- en luisterfunctie. Hiermee kan de verpleegkundige op afstand met de patiënt praten. “Een pluspunt van deze service is dat de verpleegkundige op afstand de ernst van de oproep kan inschatten. Dat is handiger dan de situatie waarin de patiënt eerst de verpleegkundige oproept via een druk op de knop, de zorgverlener vervolgens naar de kamer wandelt om te horen wat het verzoek is en daarna nogmaals heen en weer loopt om bijvoorbeeld water of een pijnstiller te halen”, aldus het UMC Utrecht.

Toekomst

Het UMC Utrecht wil zich met de zorgtelefoons voorbereiden op de toekomst. Later moeten er dus meerdere functies op de telefoons komen, die de zorg moeten verbeteren. Zo is het plan dat de zorgtelefoons straks ook de locatie en een mogelijk onveilige situatie gaat uitzenden. Door de extra functies van de zorgtelefoon moet het rustiger worden rondom het bed.

Remco van Lunteren, lid van de raad van bestuur: “Mooi dat we met deze innovatie voorop lopen, maar ik hoop vooral dat het jullie ook echt gaat helpen in het werk.” Verpleegkundige Sjors Wesselink: “Het is fijn dat we beter bereikbaar zijn voor de patiënt en ook voor elkaar, collega’s onderling. Ik ben heel benieuwd naar de mogelijkheden.”