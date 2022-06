Verrijst deze traditionele molen straks aan de Haarrijnseplas in Utrecht?

Mogelijk krijgt Utrecht er binnenkort een ‘historische’ molen bij. Ingenieur Paul Groen heeft bij de gemeente een vergunning aangevraagd om aan de Haarrijnseplas een traditionele molen van 18 meter hoog te bouwen. Als de aanvraag wordt goedgekeurd en daarna alles volgens planning verloopt zijn de draaiende wieken op deze plek volgend jaar zomer al te zien.

De molen moet aan de Maarssenseweg gebouwd worden, de weg die de Haarrijnseplas in tweeën splitst. Het moet volgens initiatiefnemer Groen een markering in het landschap worden. Vanwege de hoogte van 18 meter is het bouwwerk namelijk vanaf de rand van de plas goed te zien zijn.

Groen, naar eigen zeggen een enthousiast monumenten- en molenliefhebber, is eigenaar van EAGM, een bedrijf dat advies uitbrengt over bijvoorbeeld restauraties van oude bouwwerken. “In Utrecht zijn we bekend van onder meer de restauraties van de korenmolen Rijn en Zon aan de Adelaarstraat […]. Het meest recente project waaraan we hebben bijgedragen is de Stadskraan in het centrum van Utrecht, die na een spectaculaire tocht onlangs op zijn fundament is geplaatst.”

Opslag

Het bouwwerk dat aan de Haarrijnseplas moet verrijzen is het nieuwe project van Groen. Sinds 2016 heeft hij een incomplete molen in zijn opslag liggen en vanaf dat moment is hij molenonderdelen, die bij restauraties over waren, verzameld. “Inmiddels is de molen zo goed als compleet en klaar om gebouwd te worden.”

Het bouwwerk moet niet alleen markering worden. “De molen dient meerdere doelen”, zegt Groen. “Allereerst is het een soort showroom voor EAGM. […] Onderin de molen komt een restaurant waar je uiteraard brood maar ook andere gerechten van lokale producten kunt proeven. Ook komt er een verkooppunt van meel voor mensen die zelf brood bakken.”

Begin november loopt de vergunningprocedure af en dan wordt bekend of de molen ook daadwerkelijk gebouwd kan worden.