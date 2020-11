VERS en Lebkov & Sons starten in Utrecht een proef met herbruikbare bekers

Het Utrechtse VERS en Lebkov & Sons beginnen donderdag een proef met herbruikbare bekers. Uiteindelijk moeten deze bekers de wegwerpmodellen vervangen, wat vervolgens weer leidt tot minder afval.

De pilot is een initiatief van Enviu, Recycling Netwerk Benelux en Natuur & Milieu. Onder de noemer Mission Reuse willen zij dat alle wegwerpproducten worden vervangen door duurzame oplossingen.

“Op korte termijn willen we geen single use-verpakkingen meer zien bij producten als coffee to go, bezorgmaaltijden en frisdrank. Herbruikbare verpakkingen worden de nieuwe norm”, aldus de initiatiefnemers.

Praktijk

Om te kijken hoe deze herbruikbare producten in de praktijk werken, wordt deze week dus een proef gestart in Utrecht. In eerste instantie doet alleen een select clubje van vaste klanten van VERS en Lebkov & Sons mee aan de pilot.

Zij krijgen allemaal een beker die ze tien dagen kunnen gebruiken. In de tussentijd wordt onderzocht welk systeem het best werkt: bijvoorbeeld met statiegeld of juist korting bij gebruik van de beker.

Na de proef willen de initiatiefnemers de herbruikbare bekers op grotere schaal inzetten. Het idee is dat in januari zoveel mogelijk Utrechtse ondernemers de herbruikbare bekers aan kunnen bieden als alternatief voor de wegwerpmodellen.

Nederland

In Nederland worden volgens Mission Reuse per jaar 3 miljard wegwerpbekers gebruikt. Daarnaast gebruiken we met zijn allen ook 900 miljoen kleine flesjes en 876 miljoen afhaal- en bezorgmaaltijden in wegwerpverpakkingen.

“Niemand wil al dat zwerfafval op straat en in de natuur. Of plastic soep in de oceanen. Recycling blijkt in de praktijk vaak niet goed mogelijk en daardoor verliezen we alsnog veel waardevolle grondstoffen. Onze missie is om zowel bedrijven, consumenten als de overheid te laten zien dat het ook anders kan”, aldus Jelmer Vierstra van Mission Reuse.