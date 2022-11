Verschillende aanhoudingen en meer dan honderd bekeuringen bij integrale verkeerscontrole van politie in Utrecht

De politie, de gemeente Utrecht, de Douane en de Belastingdienst hebben op 23 november een integrale verkeerscontrole georganiseerd. Daarbij zijn meerdere aanhoudingen verricht. Ook zijn er meer dan honderd boetes uitgeschreven, heeft de politie drie voertuigen in beslag genomen en is er door de Belastingdienst zo’n 13.000 euro aan belastinggeld geïnd.

Bij een integrale verkeerscontrole werken de verschillende partijen samen om niet alleen verkeersovertredingen, maar ook strafbare feiten op te sporen. Bij de controle werd onder meer gebruik gemaakt van een ANPR-camera. Deze camera registreert kentekens en kan hiermee gegevens van de politie of Belastingdienst ophalen. Zo worden de auto’s uit het verkeer gepikt voor een politie-conrole.

De politie laat weten dat er meerdere aanhoudingen zijn verricht bij de controle. Een van de verdachten had verdovende middelen in de auto. Twee mensen reden onder invloed en een persoon bleek nog tien dagen de cel in te moeten.

Boetes

Ook nam de politie drie voertuigen in beslag. Een auto en een scooter zijn in beslag genomen voor verder technisch onderzoek. Een ander voertuig werd bestuurd door iemand die voor de derde keer is betrapt op rijden zonder rijbewijs. Hij moest zijn auto ook achterlaten bij de controle.

Agenten schreven daarbij meer dan honderd boetes uit voor verschillende overtredingen. De Belastingdienst haalde op dezelfde dag rond 13.000 euro belastinggeld op. De gemeente heeft daarbij uitkeringsfraude vastgesteld.

