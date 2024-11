Verschillende bussen rijden om vanwege aanrijding tussen politieauto en fietser in Utrecht

Buslijn 1, 10 en 34 rijden dinsdagochtend een aangepaste route vanwege een ongeluk tussen een fietser en een politieauto op de Rijnlaan in Utrecht. Volgens vervoersbedrijf U-OV duurt dit tot 12.00 uur.

Het ongeluk gebeurde rond 08.10 uur op de kruising van de Rijnlaan en de Socrateslaan. Een politieauto, die onderweg was naar een melding, kwam om nog onbekende reden in botsing met een fietser, waarbij de fietser gewond raakte.



De Rijnlaan werd vervolgens afgesloten voor het onderzoek. Lijn 1 stopt daarom niet bij de haltes Waalstraat, Maasplein en Socrateslaan. Lijn 10 stopt niet bij haltes Europaplein-Oost, Socrateslaan en ‘t Goylaan. Lijn 34 stopt niet bij haltes Kanaleneiland-Zuid, Europaplein-Oost, Socrateslaan en ‘t Goylaan.

U-OV adviseert gebruik te maken van haltes Balijelaan of Hooft Graaflandstraat (lijn 1), haltes P+R Westraven of Rijnsweerd-Noord (lijn 34) en haltes Vasco da Gamalaan of Lunettenbaan (lijn 10).