Verschillende maatregelen vanaf 28 april versoepeld; avondklok afgeschaft en terrassen open

Demissionair premier Rutte heeft dinsdag tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat het kabinet een aantal coronamaatregelen gaat versoepelen. Er komen vanaf 28 april versoepelingen voor terrassen, winkels, markten en begrafenissen. De avondklok wordt opgeschort en thuis mag je weer maximaal twee mensen bezoek per dag ontvangen.

Rutte noemde het tijdens de persconferentie een ‘spannend besluit’. “We hebben vorige week gezegd dat we steeds een slag om de arm houden voor wat betreft de datum waarop stappen (in het openingsplan, red.) kunnen worden gezegd. Dat herhaal ik vandaag. […] Het is een balanceeract”, aldus Rutte. “We zijn blij dat dit nu kan. De samenleving snakt naar meer ruimte, naar meer mogelijkheden voor persoonlijk contact.”

Volgens Rutte is er niet veel veranderd ten opzichte van vorige week, ‘maar wel genoeg’ om nu een aantal maatregelen te versoepelen. De instroom en het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen vlakken volgens Rutte af. Ook een daling van het aantal patiënten in de ziekenhuizen zou daarmee in zicht komen.

Rutte zegt de spanning te zien tussen ‘de heftige werkelijkheid in het hier en nu in de ziekenhuizen’ en de ‘voorzichtig optimistische vooruitzichten’. “Toch durven we deze eerste stap nu aan […] Maar we kunnen ons heel weinig tegenvallers permitteren”, zei Rutte.

Horeca

Vanaf 28 april gaan de terrassen open tussen 12.00 en 18.00 uur. Aan een tafeltje mogen maximaal twee mensen zitten, tenzij het gaat om personen uit één huishouden. Op terrassen mogen maximaal vijftig mensen zitten. Tafels op het terras moeten op anderhalve meter uit elkaar elkaar staan, tenzij er een kuchscherm tussen de tafels staan.

Winkels, markten en begrafenissen

Niet-essentiële winkels mogen tot 20.00 uur openblijven en klanten ontvangen zonder dat die van tevoren een afspraak moeten maken. Wel blijven winkels gebonden aan een maximumaantal klanten in de winkel. Dat aantal wordt gebaseerd op de grootte van de winkel.

Markten mogen vanaf volgende week ook weer niet-essentiële producten verkopen. Verder mogen er bij begrafenissen weer honderd mensen aanwezig zijn, in plaats van het maximumaantal van vijftig dat nu geldt.

Onderwijs en theorie-examens

Eerder werd al bekend dat het hbo en de universiteiten op 26 april onder voorwaarden weer open kunnen. Studenten mogen dan weer één dag in de week naar de campus. Volgende maand komen er sneltesten beschikbaar voor studenten en medewerkers.

Locaties waar mensen theorie-examen voor hun rijbewijs kunnen doen, gaan ook weer open.

11 mei

De volgende stap in het openingsplan staat gepland voor op z’n vroegst 11 mei. Het kabinet beslist later of en welke versoepelingen er dan kunnen worden doorgevoerd. Op 3 mei is er weer een persconferentie.