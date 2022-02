Verschillende raadspartijen willen dat Utrecht Amsterdam volgt in strengere aanpak woningleegstand

Verschillende Utrechtse raadspartijen willen dat Utrecht Amsterdam gaat volgen in de aanpak van leegstand van woningen in de stad. GroenLinks, SP, D66, Student & Starter, Partij voor de Dieren en DENK stellen het college daar vragen over, nadat de gemeente Amsterdam donderdag aankondigde hard op te willen treden tegen woningeigenaren die huizen lang leeg laten staan.

De gemeente Amsterdam wil eigenaren verplichten om een huis binnen een bepaalde termijn weer bewoonbaar te maken en om een vergunning aan te vragen voor tijdelijke verhuur. Als Amsterdamse woningeigenaren er bij leegstand niet alles aan doen om zo snel mogelijk een nieuwe huurder te vinden, kunnen ze straks op basis van de landelijke Crisis- en Herstelwet een boete krijgen, meldt de NOS donderdag. Amsterdam zou de nieuwe regels over twee maanden in willen voeren.

Het Utrechtse college van B&W gaf een jaar geleden in een brief aan de gemeenteraad aan te werken aan een leegstandsverordening voor woningen. Er wordt daarin onder meer gesproken over maatregelen zoals het verplicht melden van leegstand door een eigenaar en een boete als de eigenaar dat verzuimt. Ook zou het mogelijk moeten worden om een nieuwe gebruiker voor te dragen als een pand meer dan twaalf maanden leegstaat.

Nog geen voorstel

De fracties van GroenLinks, SP, D66, Student & Starter, Partij voor de Dieren en DENK vinden het naar eigen zeggen ‘de hoogste tijd’ dat leegstand in Utrecht ‘met drang en dwang’ wordt aangepakt. “Want ook hier staan woningen langdurig leeg”, benadrukt GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg. “Denk maar, bijvoorbeeld, aan de panden aan de Burgemeester Reigerstraat.” De partijen willen dan ook weten waarom er nu, een jaar na de raadsbrief, nog geen voorstel is voor de aanpak van woningleegstand. Ook trekken ze de vergelijking met de maatregelen van de gemeente Amsterdam.

De aanpak die Amsterdam heeft gepresenteerd gaat verder dan de maatregelen die het Utrechtse college van B&W destijds overwoog. De gemeente Amsterdam baseert de maatregelen op de Crisis- en Herstelwet en de zes Utrechtse gemeenteraadsfracties willen dan ook weten of het Amsterdamse maatregelenpakket wel of niet integraal overgenomen kan worden door Utrecht.

Kantoorruimte

De zes fracties willen ook dat de leegstand van kantoorruimte harder aanpakken. “Wat zijn de mogelijkheden om ook leegstaande kantoorruimte onderdeel te maken van een leegstandsverordening, met bijvoorbeeld een meldplicht voor leegstaande kantoren of eventueel verdergaande maatregelen zoals gedwongen verhuur of boetes?”

In januari vorig jaar gaf het college aan niks te zien in een leegstandsverordening voor kantoorruimte. “Voor leegstaande kantoorruimte zien wij vooralsnog geen toegevoegde waarde van een leegstandverordening. De gemiddelde leegstand van kantoren en andere bedrijfsruimten in de stad is laag en ligt voor sommige wijken onder de gewenste frictieleegstand”, was destijds de uitleg.

De zes partijen pleiten er tot slot voor om de boetes voor leegstand ‘zo hoog mogelijk te maken, indien juridisch mogelijk’. “De boete voor leegstand in Amsterdam à 8700 euro klinkt als klein bier voor de meeste ontwikkelaars.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.