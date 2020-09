Verschillende Utrechtse partijen kritisch over boa’s met bodycams

Verschillende Utrechtse partijen willen dat het besluit om bodycams voor boa’s in te voeren wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. D66, GroenLinks en Student & Starter hebben een aantal kanttekeningen bij de invoering van het nieuwe middel.

In juli werd bekend dat Utrechtse handhavers gingen testen met bodycams. De gemeente wil hiermee onderzoeken of de agressie tegen de medewerkers afneemt. Uit onderzoek bleek namelijk dat 70 procent van de handhavers regelmatig te maken heeft met agressie en geweld.

De keus voor de pilot is gemaakt door het college. Wettelijk is het niet verplicht om de gemeenteraad te betrekken bij het besluit om bodycams definitief in te voeren.

Privacy

De partijen zeggen niet direct enthousiast te zijn over de plannen om bodycams permanent in te voeren. “Dit onderwerp verdient zorgvuldige besluitvorming omdat er sprake is van een afweging op thema’s zoals veiligheid, privacy en financiën. Daarom vinden wij dat het mogelijke besluit rondom het invoeren van bodycams democratisch gelegitimeerd moet zijn door een besluit van de gemeenteraad.”

De gemeente liet eerder weten dat er tijdens de pilot regels zijn voor het gebruik van de bodycam. Zo mag de camera alleen aangezet worden wanneer de situatie dreigt te escaleren. Ook moet de handhaver vooraf waarschuwen als de bodycam aangezet gaat worden.

Impact

D66, GroenLinks en Student & Starter willen weten wat de belangrijkste onderzoeksvragen binnen de pilot zijn. Ook zijn ze benieuwd welke criteria meespelen om de bodycam definitief in te voeren. Tot slot vragen ze, vanwege de ‘privacy-impact die bodycams hebben’, dat een definitief besluit om de camera’s in te voeren met steun van de gemeenteraad moet worden genomen.

De pilot van de gemeente begon in juli en duurt een half jaar. Tijdens die periode hebben de Utrechtse handhavers 24 bodycams tot hun beschikking. Ze kunnen deze op vrijwillige basis gebruiken en testen. Voor aanvang van de pilot heeft 88 procent van de handhavers in de stad al aangegeven graag een bodycam te willen gebruiken.