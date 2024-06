Versobering in de openbare ruimte in Utrecht; kleinere bomen en geen schapen meer

Kleinere bomen en de schapen stoppen met het begrazen van het Máximapark. Het zijn twee van de nieuwe bezuinigingsmaatregelen in de openbare ruimte. Eerder werd al aangekondigd dat de straatverlichting minder lang aangaat en dat er minder geld gaat naar stadsverfraaiing zoals muurschilderingen.

De gemeente Utrecht staat voor een grote bezuinigingsopgave, maar juist de bezuiniging – ook wel versobering genoemd – in de openbare ruimte was al eerder gepland en aangekondigd. Wel wordt nu duidelijker hoe dit vorm gaat krijgen.

Een van de maatregelen die al eerder waren aangekondigd is dat de straatverlichting in de stad minder lang aangaat. De verlichting gaat later aan en eerder uit, en heeft daardoor minder branduren per dag.

Het zogenoemde in- en uitschakelmoment wijkt maximaal 20 minuten af van hoe het voorheen was. In 2023 heeft de gemeente al 7,1 procent energie weten te besparen, al draagt nieuwe ledverlichting hier ook aan bij.

Ook liet de gemeente al eerder weten groot onderhoud van bestrating uit te stellen, en dan met name op plekken waar minder verkeer is zoals woonwijken. De bestrating kan op sommige plekken daardoor wel meer oneffen zijn.

Schapen en bomen

Een van de nieuwe maatregelen die is aangekondigd is dat de schaapskudde gaat stoppen met begrazing in het Máximapark. Een tweede maatregel is dat de gemeente kleinere bomen gaat aanplanten, zowel bij vervanging van bomen als bij nieuwe bomen. De gemeente geeft wel aan binnen de marges te blijven, want er zijn eerder regels opgesteld over ‘herplant naar waarde’.

De gemeente schrijft er zelf over: “Het vervangen door jongere bomen vindt zeer verspreid plaats over de stad. Om deze reden zal de (visuele) impact minimaal zijn. Er zijn geen concessies in het aantal stuks dat wordt aangeplant.”

De laatste versoberingsmaatregel is een algemenere, er wordt minder geld uitgegeven aan ‘leuke, bijzondere, uitzonderlijke voorzieningen in de stad’ zoals muurschilderingen.