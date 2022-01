Versoepelde quarantaineregels gelden niet in UMC Utrecht en WKZ

De versoepelde quarantaineregels die 15 januari in zijn gegaan, gelden niet in het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). De ziekenhuizen houden strengere regels aan vanwege de kwetsbare patiënten die er behandeld worden.

Tijdens de laatste persconferentie maakte het kabinet bekend dat de quarantaineregels voor sommige mensen worden versoepeld. Mensen die minimaal een week geleden hun boosterprik hebben gekregen of korter dan acht weken geleden corona hebben gehad, hoeven niet quarantaine te gaan als ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Bij klachten moeten ze wel thuisblijven.

Het UMC Utrecht en het WKZ hebben op basis van die versoepeling eigen regels voor de ziekenhuizen ingesteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die nauw contact hebben gehad met een besmet persoon en een afspraak hebben op de dagbehandeling. “Ook dan krijgt u uiteraard de zorg die u nodig hebt”, benadrukt het UMC Utrecht. “Als het mogelijk is, dan stellen we een afspraak op de polikliniek uit. Of we kijken of de afspraak via een telefonisch of videoconsult kan.”

Het aanpassen van de afspraak gaat volgens het ziekenhuis altijd in overleg met patiënten. Als de afspraak niet uitgesteld kan worden en het is nodig dat de patiënt naar het ziekenhuis komt, zegt het UMC te zorgen voor ‘de juiste maatregelen in het ziekenhuis’.

Bezoekers en begeleiders

Bezoekers en begeleiders die binnenkort naar een van de twee ziekenhuizen komen, worden gevraagd goed na te gaan of ze nauw contact hebben gehad met iemand met corona. “Hebt u nauw contact gehad, dan kunt u niet naar het UMC Utrecht en WKZ komen, tot tien dagen na het laatste contact met iemand met corona.” Dat geldt dus ook voor mensen die een boosterprik hebben gekregen.

“Heel soms maken we een uitzondering op de regel. Dit kan alleen met toestemming van de behandeld arts van de patiënt die u bezoekt of begeleidt. Overleg hierover altijd met de behandelend arts voordat u naar het ziekenhuis komt”, aldus het UMC Utrech