Vertraging en minder treinen rond Utrecht Centraal door ‘logistieke beperking’

Van en naar Utrecht Centraal rijden maandagmiddag minder treinen. De treinen die wel rijden kunnen vertraagd zijn, meldt de NS. De uitval en vertraging komen volgens de NS door ‘logistieke beperking’.

De waarschuwing van de NS geldt voor alle trajecten rondom Utrecht Centraal. De verwachting is dat de storing tot ongeveer 19.00 uur duurt. Wat de ‘logistieke beperking’ precies inhoudt, is niet duidelijk. De NS laat aan reizigers op Twitter weten dat het kan gaan om een tekort aan personeel of materiaal dat niet correct is gekoppeld.

De NS kampt momenteel vaker met uitval van treinen door een tekort aan personeel. Verdeeld over alle bedrijfsonderdelen staan bij de NS momenteel 1.100 vacatures open.