Vertraging op A2 bij Utrecht door ongeluk in Leidsche Rijntunnel

Door een ongeluk in de Leidsche Rijntunnel heeft verkeer vanuit Utrecht in de richting van Amsterdam last van vertraging. De parallelrijbaan is dicht.

Hulpdiensten en een berger zijn naar de Leidsche Rijntunnel gegaan om hulp te verlenen en de weg weer vrij te maken. Tot die tijd is de rechter parallelrijbaan nog dicht.

Rijkswaterstaat laat weten dat nog niet duidelijk is hoe lang het oponthoud nog gaat duren. Achter het ongeluk staat inmiddels een aantal kilometer file.