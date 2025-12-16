Vertragingen voor busreizigers in Utrecht minder; probleem met laadinstallatie nog niet opgelost

De vertragingen waar busreizigers in Utrecht zondag en maandag rekening mee moesten houden, lijken minder te worden. Toch is de grootste oorzaak van het probleem – een storing bij een laadinstallatie in Zeist – nog niet opgelost. Volgens de nieuwe streekvervoerder Transdev zullen reizigers de komende dagen nog steeds wat hinder ondervinden.

Sinds Transdev zondag de busdiensten van Qbuzz heeft overgenomen in Utrecht, loopt de dienstregeling allesbehalve soepel. De grootste oorzaak hiervan is een storing bij een laadinstallatie in Zeist.

Transdev laat weten druk bezig te zijn met het oplossen van de laadproblemen in Zeist. “We hebben daar stappen in kunnen zetten, maar nog niet voldoende om het probleem op te lossen”, aldus een woordvoerder van Transdev.

Extra collega’s op drukke knooppunten

Omdat het probleem nog niet is opgelost, verwacht Transdev dat reizigers de komende dagen nog steeds hinder zullen ondervinden. “We zetten extra collega’s in op drukke knooppunten om reizigers van informatie te voorzien”, aldus Transdev. “Maar we kunnen niet afwachten tot dit opgelost is en werken daarom ondertussen ook aan een betrouwbare dienstregeling voor de komende dagen.”