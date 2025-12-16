 Vertragingen voor busreizigers in Utrecht minder; probleem met laadinstallatie nog niet opgelost Vertragingen voor busreizigers in Utrecht minder; probleem met laadinstallatie nog niet opgelost
Zoeken

Nieuws

Vertragingen voor busreizigers in Utrecht minder; probleem met laadinstallatie nog niet opgelost

Vertragingen voor busreizigers in Utrecht minder; probleem met laadinstallatie nog niet opgelost
Foto: Robert Oosterbroek
De vertragingen waar busreizigers in Utrecht zondag en maandag rekening mee moesten houden, lijken minder te worden. Toch is de grootste oorzaak van het probleem – een storing bij een laadinstallatie in Zeist – nog niet opgelost. Volgens de nieuwe streekvervoerder Transdev zullen reizigers de komende dagen nog steeds wat hinder ondervinden.

De vertragingen waar busreizigers in Utrecht zondag en maandag rekening mee moesten houden, lijken minder te worden. Toch is de grootste oorzaak van het probleem – een storing bij een laadinstallatie in Zeist – nog niet opgelost. Volgens de nieuwe streekvervoerder Transdev zullen reizigers de komende dagen nog steeds wat hinder ondervinden.

Sinds Transdev zondag de busdiensten van Qbuzz heeft overgenomen in Utrecht, loopt de dienstregeling allesbehalve soepel. De grootste oorzaak hiervan is een storing bij een laadinstallatie in Zeist.

Transdev laat weten druk bezig te zijn met het oplossen van de laadproblemen in Zeist. “We hebben daar stappen in kunnen zetten, maar nog niet voldoende om het probleem op te lossen”, aldus een woordvoerder van Transdev.

Extra collega’s op drukke knooppunten

Omdat het probleem nog niet is opgelost, verwacht Transdev dat reizigers de komende dagen nog steeds hinder zullen ondervinden. “We zetten extra collega’s in op drukke knooppunten om reizigers van informatie te voorzien”, aldus Transdev. “Maar we kunnen niet afwachten tot dit opgelost is en werken daarom ondertussen ook aan een betrouwbare dienstregeling voor de komende dagen.”

Gekoppelde berichten

3 Reacties

Reageren
  1. Pee

    Begint al goed.

  2. Lombokker

    Marktwerking: publieke diensten (semi-overheid) worden geprivatiseerd en zouden daardoor goedkoper worden en een betere kwaliteit leveren. In Nederland in gang gezet door de kabinetten Kok I en II (PvdA, VVD en D66) in de jaren ’90.
    Of het nu goedkoper is durf ik niet te zeggen, maar de kwaliteit is er duidelijk niet beter op geworden.

  3. Hans

    Valt nog mee. In Haarzuilens al sinds zondag geen bus meer gezien. Ook een defecte laadinstallatie?

Plaats een reactie

Lees voor u reageert onze algemene voorwaarden. Alle reacties worden vooraf gemodereerd. Uw IP adres is geregistreerd (wordt niet gepubliceerd).

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Laatste nieuws

DUIC TV