Vervallen rijksmonument aan de Klopdijk in Utrecht is gekraakt

Het vervallen zeventiende-eeuwse rijksmonument aan de Klopdijk 2 in Utrecht is gekraakt. De groep krakers laat weten het gebouw te hebben gekraakt om er te wonen, en daarmee het monument te beschermen tegen verdere aftakeling. De politie is op de hoogte van de situatie.