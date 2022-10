De vervoersbedrijven U-OV en Syntus blijven twee jaar langer in Utrecht rijden. De concessies voor beide ondernemingen zou eigenlijk volgend jaar aflopen, maar vanwege de coronacrisis is dit door de provincie uitgesteld tot 2025.

De coronacrisis heeft het openbaar vervoer hard geraakt. Zo werd er in maart 2021 nog gewaarschuwd voor een ‘zwart scenario’ omdat veel minder mensen gebruikmaakten van het ov en de inkomsten daardoor sterk terugliepen. Het aantal reizigers is dit jaar weliswaar gegroeid, maar zit op niet meer dan 80 procent van het aantal uit 2019.

Er is dus besloten de concessie met twee jaar te verlengen. “We hebben het openbaar vervoer hard nodig, vanwege de groei en verstedelijking in de provincie, maar ook voor de duurzaamheidsambities van de provincie Utrecht”, zegt gedeputeerde Robert Strijk. “Ik ben daarom blij dat we goede afspraken hebben kunnen maken met vervoerders U-OV en Syntus Utrecht, en dat we hiermee zorgen dat we het ov en het netwerk goed op peil houden voor de reizigers.”

Ondertussen wordt gewerkt aan de voorbereiding van de nieuwe concessieperiode. Deze start in 2025 en duurt minimaal 10 jaar.