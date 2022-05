Vervroegd verjaardagspresentje voor Utrecht: een eigen champagne

Of je nou je diploma haalt in studentenstad Utrecht, er een eigen huis koopt of in het huwelijksbootje stapt, dat mag gevierd worden. Daar hoort een fles Utrechtse champagne bij, vonden de broer en zussen Rundberg. Samen startten zij City Champagne en halen zo flessen met onze ‘eigen’ Domtoren op het etiket recht uit de Franse champagnestreek.

De eerste levering ‘Utrecht Champagne’ is begin deze maand naar het hoge noorden gekomen. De productie van deze Champagne vindt plaats in de gelijknamige streek, zoals te verwachten, bij een familiebedrijf in het Franse plaatsje Mareuil-sur-Ay. Hier kwamen de zussen Trix en Wendy Rundberg 15 jaar geleden terecht, toen zij samen hun eerste bedrijf in de Champagne startten.

“Dat begon meer als hobby”, vertelt Wendy. “Wij houden van een flesje champagne. In plaats van naar een wijnhandel te gaan, besloten we zelf in de auto te stappen. We hebben toen hele mooie contacten gelegd.” Nu is ook broer Jeffrey Rundberg aangehaakt. De drie gaan samen verder onder de naam City Champagne, te beginnen in de ‘bruisende stad Utrecht’.

De Utrechtse Wendy noemt het uniek, een traditioneel geproduceerde champagne speciaal voor Utrecht. “De Champagne is een kleine streek, maar wel één met heel strenge eisen. Je bent als champagnemaker gebonden aan bepaalde regels.”

Niet iedere mousserende witte wijn mag zomaar de naam champagne dragen. De strenge voorschriften zijn er dan ook om de ‘echte’ champagne te beschermen. De streek is strikt afgebakend en mogen er slechts bepaalde druiven voor de drank gebruikt worden. Ook zit er een beperking aan de hoeveelheid druiven die per hectare groeit.

Eigen beheer

City Champagne heeft na de afgelopen 15 jaar een hechte band met het champagnehuis Coqueret-Bénard, het eerder genoemde familiebedrijf in Mareuil-sur-Ay. Het is een relatief kleine champagnemaker, een van de Vignerons indépendants de France. Dat wil zeggen dat deze champagneboer alles in eigen beheer maakt.

Anders dan de grootschalige corporaties in de Champagne, waarvan we de namen wel kennen: Veuve Clicquot, Dom Pérignon en Pommery bijvoorbeeld. Wendy: “We zijn al jarenlang, tot wel acht keer per jaar, die kant op gekomen. We zijn elkaar ook wel als vrienden gaan beschouwen.”

De vriendschap blijkt gunstig voor de productie van de Utrecht Champagne. “Het bedenken en ontwikkelen hebben we helemaal samen gedaan. De productie laten we over aan het champagnehuis.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Fris met bite

Daaruit is een ‘zachte, frisse en crunchy’ champagne ontstaan. “De Utrecht Champagne is fris, maar hij heeft wel een beetje een bite”, licht de Utrechtse toe. “Champagne moet officieel minimaal 15 maanden op de fles rijpen, in de kelder.

Soms is het resultaat dan een straffe champagne met dikke bubbels. Deze champagne ligt echter voor 3 jaar in de kelder. Een idee van de champagnemaker. Doordat het champagnehuis die tijd verdubbelt, wordt de champagne nog zachter.”

Een ‘fijne bubbel’, precies op tijd binnen voor de 900ste verjaardag van Utrecht. De flessen zijn al te krijgen op de website van City Champagne. Sommige liefhebbers zijn er al vroeg bij. “De Utrecht Champagne is pas een week te koop, maar het gaat al als een malle”, lacht Wendy.

Is het al tijd om het assortiment uit te breiden met champagne voor een andere bruisende stad? “Er zijn nog geen concrete plannen, maar we hebben al wel enkele verzoeken gehad. Mensen zijn er snel bij.”