Vervuilde grond zorgt voor problemen voor bomen op de Neude

Doordat er PFAS in de grond zit bij de Neude kunnen vooralsnog maar twee van de vier geplande bomen geplant worden op het plein. De gemeente verwacht niet voor het plantseizoen een oplossing gevonden te hebben voor de grond die te vervuild is.

Er moeten meer bomen komen op de Neude in het centrum van de stad. De gemeente is al geruime tijd bezig om het groen terug te laten keren op het plein. In 2004 stonden er nog 25 bomen, maar dit aantal is gezakt naar minder dan tien. Onlangs werd er zelfs nog een boom weggehaald omdat deze ziek was.

Vervuilde grond

Er ligt een plan om nieuwe bomen aan te planten. De afgelopen periode is er op vier beoogde locaties gegraven om de bodem te onderzoeken. “Op basis van de uitkomsten moet helaas worden geconcludeerd dat vanwege de aanwezigheid van PFAS op twee locaties, vooralsnog maar twee van de vier bomen kunnen worden geplant”, schrijft de gemeente.

De waardes zijn zo hoog dat de vervuilde grond niet afgevoerd kan worden. Er wordt gezocht naar een oplossing maar de verwachting is dat dit niet gaat lukken voor het plantseizoen.

Van de vier bomen worden er twee dus wel geplant. De gemeente schrijf daarover: “Ze hebben een flinke maat, zorgen zomers voor verkoeling, passen bij het huidige gebruik van het plein en leveren direct een mooi beeld op.” De verwachting van de gemeente is nu dat er eind 2020 zes bomen geplant zijn op en rondom de Neude.