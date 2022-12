Verwarming Casa Confetti werkt weer, maar deze week nog wel 25 graden binnen

Het verwarmingssysteem van Casa Confetti doet het weer, maar waar de studenten eerder in de kou zaten, zitten ze nu in tropische temperaturen van 25 graden. Als noodoplossing tegen de eerdere kou kregen de studenten elektrische kachels van SSH, nu wordt het systeem schoongemaakt. Onder meer de Utrechtse partij Student & Starter stelde wethouder Dennis de Vries vragen over de situatie in het kleurrijke pand aan het Leuvenplein op het Utrecht Science Park.

Een aantal weken geleden werd al bekend dat een deel van de bewoners van Casa Confetti in de kou zat, omdat de verwarming het niet deed. De wethouder sprak en spreekt er met SSH over en zegt dat zowel hij als de woningcorporatie de situatie betreuren.

“De situatie is een onfortuinlijke samenloop volgens de SSH”, zegt de wethouder. “De SSH probeert zo goed mogelijk te handelen en doet haar uiterste best om zo snel mogelijk een nieuwe warmtewisselaar te plaatsen. Dat is een structurele oplossing.”

Die nieuwe warmtewisselaar is toen direct besteld volgens de wethouder, maar heeft een levertijd van een aantal weken. “Ondertussen heeft de installateur een tijdelijke, kleinere warmtewisselaar geplaatst.”

Het andere uiterste

De wethouder legt uit dat na de eerste melding van het uitvallen van die kleine, tijdelijke warmtewisselaar, er sprake was van ‘aanzienlijke vervolgschade aan het systeem’. “Dat betekende voor een aantal studenten dat zij tijdelijk elektrische kachels gebruikten. Per wooneenheid moesten de leidingen worden schoongespoeld.”

Laura woont in Casa Confetti en laat weten dat de verwarming stapsgewijs in het hele gebouw weer is aangezet. “Er zit een cleaner in het systeem dat alleen goed werkt bij hoge temperaturen, daarom moeten een week lang alle verwarmingen op stand 5 open blijven staan”, zegt ze. “We gaan nu dus van het ene uiterste naar het andere, maar als alles goed gaat wordt de cleaner volgende week vervangen door schoon water en mogen we vanaf woensdag weer zelf aan de knoppen zitten.”

Tekst loopt verder onder de foto

In een update die de bewoners van SSH hebben gekregen, staat dat de verwarming maandag en dinsdag niet werkt. Dan wordt de cleaner uit het systeem gespoeld en vanaf woensdag zouden de verwarmingen het weer gewoon moeten doen.

“Slapen met de verwarmingen zo heet is iets minder fijn en de luchtvochtigheid is super laag, maar ik heb liever dit dan die constante kou”, zegt Laura.

377 kacheltjes

Laura vertelt verder dat alle bewoners elektrische kachels gebruikten. “Het systeem is helemaal uitgeschakeld tijdens de reparaties, daardoor had niemand verwarming. SSH heeft toen 377 kacheltjes geleverd.”

Doordat de kacheltjes veel stroom gebruikten, viel de stroom in het pand meerdere keren uit, zegt Laura. “Soms kon het pas de volgende dag gemaakt worden, waardoor bewoners niet konden koken of de elektrische kachel aan konden zetten en het nog kouder werd.”

Passende compensatie

De verschillende fracties vragen zich af of er een passende (financiële) compensatie voor de studenten komt. Daarover is de wethouder met de SSH in gesprek, zegt hij.

“De SSH zegt te gaan zorgen voor een passende oplossing, zodat deze situatie goed afgesloten kan worden”, zegt de wethouder. “Denk hierbij aan de extra elektriciteitskosten en het tijdelijk gebruik van de elektrische kachels.” De wethouder vertrouwt erop dat de SSH dit naar eer en geweten zal doen. “Ook hier houden we vinger aan de pols”, aldus de wethouder.