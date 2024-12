Verwarring en onrust bij gemeente Utrecht over zero-emissiezone na kritiek uit Den Haag

Bij de verschillende Nederlandse gemeenten, waaronder de gemeente Utrecht, is onrust ontstaan nadat in Den Haag een motie is aangenomen. In die motie werd de regering opgeroepen te kijken of de invoering van de zogenoemde zero-emissiezones uitgesteld kan worden tot 2029. Utrecht is van plan deze regeling al over anderhalve week in te voeren.

Het centrum van Utrecht en het gebied daaromheen is al vele jaren bestempeld als milieuzone. Hiermee wil de gemeente de luchtkwaliteit in het gebied verbeteren. De regels voor de zone worden steeds strenger. Zo mogen vanaf 1 januari 2025 personenauto’s en bestelauto’s op diesel met emissieklasse 4 de milieuzone niet meer in.

De regels voor bestelauto’s en vrachtwagens worden nog strenger. Bestel- en vrachtauto’s die vanaf 2025 gekocht worden mogen de zone alleen in als ze geen schadelijke stoffen uitstoten; de zero-emissiezone. Voor bestel- en vrachtauto’s die eerder dan 2025 zijn gekocht, geldt een landelijke overgangsregeling.

Motie

In de Tweede Kamer is op 10 oktober van dit jaar een motie aangenomen die was ingediend door Hester Veltman (VVD). Daarin is onder meer te lezen dat er tientallen Nederlandse gemeenten zijn die zo’n zero-emissiezone willen invoeren, terwijl de laadinfrastructuur nog niet op orde zou zijn en de prijs van elektrische bestelbussen te hoog zou liggen voor ondernemers.

Hierdoor zouden de binnensteden, van onder meer Utrecht, voor bepaalde ondernemers onbereikbaar worden. Met de motie werd de regering daarom opgeroepen met een plan te komen voor landelijk beleid over de zero-emissiezones en de invoering in de verschillende gemeenten voor ondernemers uit te stellen tot 2029. Deze motie werd door een meerderheid van de Tweede Kamer ondersteund.

Inbreuk autonomie

Het Utrechtse college schrijft nu dat er ‘grote onzekerheid’ was ontstaan bij zowel de gemeenten als de vervoerssector. Ook werd het gezien als inbreuk op de ‘gemeentelijke autonomie’. “In de wet is namelijk geregeld dat gemeenten het bevoegde gezag zijn voor het instellen van deze zones”, aldus het college.

Alle gemeenten die een zero-emissiezone willen invoeren, hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar de woordvoerders van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer. “[Om] hen te wijzen op de maatregelen die gemeenten voor ondernemers benutten en op het grote maatschappelijke en (lokale) politieke draagvlak voor invoering.”

Tweede brief

Op 22 november heeft het kabinet haar standpunt over de invoering van de zero-emissiezones naar buiten gebracht, waarin werd gesproken over uitstel van handhaving, de overgangsregeling van bestelauto’s versoepelen en over extra ontheffingen. “Het kabinetsstandpunt kwam niet tot stand op basis van afspraken met gemeenten en/of de sector. Gemeenten hebben dit op 26 november in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven.” Daarin is weer te lezen dat de invoering doorgaat, zoals het in eerste instantie was afgesproken. “Een standpunt dat gedeeld wordt door de vervoerssector”, aldus het college.

Tot slot was er op 4 december een debat over het onderwerp in de Tweede Kamer. Daarin zei de staatssecretaris dat hij de invoering van de zero-emissiezones niet gaat blokkeren. Er bleek ook geen meerderheid om de staatssecretaris te dwingen om de invoering tegen te houden. “De zero-emissiezone voeren we vanaf 1 januari aanstaande in, conform uw eerdere raadsbesluit”, aldus het college.