Verwijderen van regenboogpad Lange Viestraat in Utrecht begint; volgende week nieuw pad met LHBTIQ+-vlag

De regenboogoversteekplaats bij de Bijenkorf in Utrecht wordt na tien jaar aangepast. De gemeente gaat zaterdag de huidige kleuren van het pad verwijderen en in de nacht van maandag op dinsdag wordt de LHBTIQ+-vlag aangebracht.

Het aanpassen van het regenboogpad – dat voor de duidelijkheid geen zebrapad is – gebeurt op initiatief van GroenLinks-raadsleden Melody Deldjou Fard en Pepijn Zwanenberg. Zij zagen onder meer in het tienjarig jubileum van het pad een mooie aanleiding om het in een nieuw jasje te steken.

In april vroegen ze het college van burgemeester en wethouders of ze bereid zijn de regenboog te vervangen door een Progress Pride vlag. Deze vlag heeft, naast de kleuren van de regenboogvlag, ook een driehoek met kleuren om transgenderpersonen, personen van kleur en mensen die gestorven zijn aan aids of leven met hiv beter te representeren.

De gemeente heeft nu bekendgemaakt dat de vlag vanaf zaterdag vervangen gaat worden. “De gemeente ondersteunt een inclusieve stad en deze oversteekplaats staat symbool daarvoor. De oversteekplaats is verouderd en representeert niet meer de volledige inclusieve stad. Daarom brengen we de LHBTIQ+ vlag aan ter vervanging”, is te lezen in een wijkbericht over de vervanging.

Werkzaamheden

De werkzaamheden om de vlag aan te passen, gaan zaterdag beginnen. Tussen 7.00 en 11.00 uur worden de kleuren die er nu liggen verwijderd. Dat gebeurt door de markering weg te slijpen. Het aanbrengen van de nieuwe vlag gebeurt in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 oktober tussen 20.30 en 5.30 uur. De nieuwe vlag komt op dezelfde plek als waar nu de oude ligt.

Tijdens de werkzaamheden is er steeds één weghelft afgesloten, waardoor verkeer over de open weghelft kan rijden. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer. Fietsers moeten afstappen, voetgangers hebben geen last van de werkzaamheden. De gemeente laat verder weten dat het slijpen van de markering geluidsoverlast kan geven.