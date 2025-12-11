Melding van verzakkingen op spoor tussen Utrecht en Amsterdam; ruim uur vertraging

Er rijden tot het eind van de middag geen sprinters tussen Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal vanwege mogelijke verzakkingen op het spoor. Naar verwachting rijdt de dienstregeling vanaf 16.15 uur weer zoals normaal. Een van de twee spoorlijnen is buiten dienst gesteld voor onderzoek, waardoor alle treinen over één spoor moeten.

ProRail kreeg donderdagochtend 11 december meerdere meldingen binnen van verzakkingen op het spoor tussen Amsterdam en Utrecht. De meldingen liggen verspreid over een traject van ongeveer 12 kilometer. ProRail controleert op dit moment dit gebied grondig om te kijken of er inderdaad sprake is van verzakking.