Veteranen Search Team ingezet in Utrecht bij zoektocht naar 8-jarig vermist meisje

Het Veteranen Search Team wordt momenteel in Utrecht ingezet bij de zoektocht naar het 8-jarige meisje dat sinds maandagavond vermist is. Tot op heden ontbreekt nog ieder spoor van haar.

Het meisje is sinds maandagavond 19.00 uur vermist. Een half uur later werd via Burgernet een melding gedeeld waarin mensen werden opgeroepen uit te kijken naar het kind.

Ook het Veteranen Search Team helpt met zoeken. Dit team bestaat uit mensen met een verleden bij bijvoorbeeld defensie of de politie, die helpen bij de zoektocht naar vermiste personen.

Signalement

In de Burgernetmelding van maandagavond was te lezen dat de politie in de ‘brede omgeving’ van de Joseph Haydnlaan zoekt naar een vermist meisje. Het kind heeft donkerbruin lang haar dat zij lost draagt. Ze is ongeveer 1.10 meter groot en draagt een bruine trui en grijze broek.

Een woordvoerder van de politie zegt dat er bewust is gekozen om nog geen foto van het meisje te delen, omdat het om een minderjarige gaat. Mensen die het kind zien worden opgeroepen het noodnummer 112 te bellen.

Inmiddels is meer informatie over het meisje verspreid.